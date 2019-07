Bad Essen. Nach dem Abbruch des Speichers im Sanierungsgebiet Hafenstraße einschließlich des Kellers und der Fundamente konnte die entstandene Baugrube nach Mitteilung von Bürgermeister Timo Natemeyer mittlerweile lagenweise aufgefüllt und verdichtet werden.

Zudem wurden die zum Schutz der Pflasterflächen angelegten Baustraßen entfernt und die Flächen gereinigt. Das verbliebene Erdloch markiert die Stelle einer Ölverunreinigung, die, so Natemeyer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, durch Entsorgung des umgebenen Bodenmaterials beseitigt wird.

Die gesamte Grundstücksfläche des ehemaligen Getreidespeichers aus dem Jahr 1938 wird mit einer dünnen Schicht Oberboden abgedeckt und mit Rasen angesät, um die Fläche „bis zur Neubebauung in einen pflegbaren Zustand“ zu versetzen. Die während der Speicher-Abbrucharbeiten entstandenen Pflasterschäden werden im Auftrag des Abbruchunternehmens bis zur endgültigen Abnahme instand gesetzt.

Drachenboote und Ballon am Kran

Am 20. und 21. Juli findet nach einem Jahr baustellenbedingter Pause wieder ein Bad Essener Hafenfest statt. Während am Samstag der sportliche Wettstreit um den Bad Essener Drachencup sowie die abendliche Open-Air-Party im Mittelpunkt stehen, wird der Sonntag ein Familientag. Der startet mit einem Open-Air-Gottesdienst um 10.30 Uhr am Kanal. Anschließend werden Shows und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie angeboten. Highlights sind ein Ballon am Kran, der in 40 Meter Höhe für Weitblick sorgt, aber auch ein Segway-Parcours, Stand-up-Paddling, Kinderprogramm, Känguruboxen und vieles mehr. Besucher können in Drachenboote steigen und diesen Sport kennenlernen oder sich über den Kanal fahren lassen.