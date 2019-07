Bad Essen. Nach 39 Jahren bei der Kreismusikschule Osnabrück wurde Andreas Gerdwilker jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger als Leiter der Regionalstelle Bad Essen ist Peter Dückmann.

In einer Feierstunde im Rathaus sprachen Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer und Erster Gemeinderat Carsten Meyer den Dank der Gemeinde für die langjährige Tätigkeit Gerdwilkers in der Region aus. „Andreas Gerdwilker gehört zu den Leuten der ersten Stunde bei der Kreismusikschule, die 1980 gegründet wurde“, betonte Timo Natemeyer.

Kraft der Musik

Der Bürgermeister verwies dabei auch auf Gerdwilkers vielfältige Wirkungsfelder im musikalischen Bereich. Dieser habe auch durch die Leitung von Chören und von Orchestern wie nicht zuletzt der GBE Brass Band des Gymnasiums Bad Essen „an vielen Stellen Spuren hinterlassen“ und so Generationen für die Musik begeistert. Der Name Andreas Gerdwilker stehe für die verbindende Kraft der Musik.

Die Gemeinde freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule, deren Regionalstelle in Bad Essen nun von Peter Dückmann geleitet wird. Auch Dückmann ist seit Jahren für die Kreismusikschule tätig. „Die Kreismusikschule macht tolle Arbeit für die musische Bildung in der heimischen Region“, so Carsten Meyer.