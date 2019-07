Gottesdienst an der Mühle in Levern CC-Editor öffnen

Pfarrer Ulrich Hüsemann (2. von links) und die Band Return werden inhaltlich und musikalisch den am 7. Juli um 11 Uhr an der Mühle in Levern stattfindenden Gottesdienst gestalten. Am Nachmittag tritt dann das Blasorchester Riepe auf. Foto: Return

Levern. Seit rund drei Jahrzehnten erfreuen sich die Gottesdienste in plattdeutscher Sprache an der Mühle in Levern eines durchgängig sehr guten Besuchs. In diesem Jahr wird aus Gründen der Terminüberschneidung mit dem zeitgleich stattfindenden plattdeutschen Gottesdienst in Lashorst (Heimattag) beim Gottesdienst an der Leverner Mühle nicht plattdeutsch gepredigt