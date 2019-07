Die Besucher aus Rat und Kindergarten-Verein zeigten sich in der Kita Wittlage beeindruckt von dem, was rund um das Prinzip Cittaslow dort geschieht. Foto: Thomas Uhlen

Wittlage. Was Hänchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Dieser Spruch passt zu dem, was in der Kita Wittlage gelebt wird. Dort wurde beschlossen, Cittaslow, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und für Lebensqualität, und Nachhaltigkeit steht, zu leben