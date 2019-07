Heithöfen. Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr brannte ein rund ein Hektar großes abgeerntetes Gerstenfeld In Bad Essen-Heithöfen, Heithöfener Straße, nahe der westfälischen Grenze. Auslöser war vermutlich eine Strohpresse, die in Brand geraten war und weithin sichtbar qualmte

