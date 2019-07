Bad Essen. 60 zukünftige Fünftklässler trafen sich in der Oberschule Bad Essen. Sie erlebten zusammen mit 22 Schülern der jetzigen fünften Klassen, begleitet durch Mitarbeiter und Lehrer der Oberschule Bad Essen, eine gemeinsame Zeit.

Während anfangs noch einige sehr aufgeregt waren, trugen das kleine Theaterstück sowie die musikalische Einlage zur lockeren und entspannten Einstimmung bei. "Voller Elan erkundeten die Schüler ihre neue Schule und bekamen von den ,alten Hasen' wertvolle Informationen in den gemeinsamen Workshops", berichtet Schulsozialpädagogin Karen Albers.

Auf dem Programm standen Themen wie Schul- und Klassenregeln, Nachmittagsunterricht, sozialer Trainingsraum, das Lerntagebuch…. Die Kinder konnten ihre Fragen loswerden, ihre Neugierde stillen und an Sicherheit für den Schulstart gewinnen. Für viele war das gemeinsame Essen in der großen Mensa an diesem Tag ein Highlight.





Nach dem Mittagessen konnte die Kreativität ausgelebt werden, so dass am Ende des Kennenlerntages neue Bilder für die Mensadekoration entstanden sind. Alle Schüler werden somit beim Start im August etwas Persönliches wiederfinden. Während der gemeinsamen Zeit des Kennenlernens herrschte eine gute und motivierte Stimmung. Erste neue Kontakte wurden bereits geknüpft. Beim Abschied hörte man immer wieder ein freudiges: „Wir sehen uns nach den Sommerferien!“

Organisationsteam

Der Kennenlerntag wurde im Vorfeld organisiert von dem Team Michaela Walter (Schulsozialarbeiterin der Grundschule Bad Essen im Nessi Projekt der Kinderhaus Wittlager Land gGmbH), Heike Bühning (Schulsozialpädagogin der Grundschule Lintorf) und Karen Albers (Schulsozialpädagogin der Oberschule Bad Essen).

Dieser Tag ist, zusammen mit den Grundschulbesuchstagen, ein fester Bestandteil der Übergangsgestaltung der Oberschule Bad Essen und der dazugehörigen Grundschulen Bad Essen, Wehrendorf und Lintorf.