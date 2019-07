An den Tischen wurden die absolvierten Runden der Teilnehmer notiert. Die Auswertung soll voraussichtlich nach den Sommerferien stattfinden. Foto: Eckhard Grönemeyer

Bad Essen. Für die Bad Essener Gymnasiasten endete das Schuljahr mit der Überreichung der Zeugnisse am Mittwoch. So war am Dienstag für alle Jahrgangsklassen die freiwillige Teilnahme an einem Sponsorenlauf, organisiert von Schülervertretern, eine willkommene Abwechslung. Das DRK wird von der Aktion für den guten Zweck profitieren.