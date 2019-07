Störche mit Kindersegen: Drillinge in Bad-Essen-Heithöfen CC-Editor öffnen

Drillinge im Storchenhorst in Heithöfen. Foto: Martin Nobbe

Bad Essen. In Heithöfen gibt es in diesem Jahr nicht nur erstmals Weißstörche in einem Horst - sondern auch eine Drillingsgeburt von Jungtieren. Diese kamen nach einer Brutzeit von 32 Tagen vor kurzem auf die Welt.