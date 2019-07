Bad Essen. Uwe Walkenhorst war es, der den Adler von der Stange schoss und er wurde folgerichtig am Sonntagabend im Garten von Högers Hotel zum neuen Regenten der Bad Essener Schützen proklamiert – und weil er bereits zum zweiten Mal die Königswürde erringen konnte, darf er sich den Bad Essener Traditionen gemäß nun Kaiser nennen.

Höchste Anforderungen in Sachen Durchhaltevermögen stellte das Wetter an die Schützen. Das Antreten auf dem Kirchplatz wurde kurzerhand auf die Treppe des Geschäftes Mewes verlegt. So konnte der Kommandeur die Schützen im Schatten antreten lassen. Die Fahnengruppe, die auf eine Marscherleichterung verzichtet hatte und in voller Montur unterwegs war, stand allerdings in der Sonne. Eine gute Idee war es da, dass einer der Schützenbrüder (gekühlte) Wasserflaschen parat hatte.

In seiner Ansprache dankte Vizepräsident Jens Quade dem Spielmannszug Schwagstorf und der Niedersachsenkapelle für die musikalische Begleitung des Schützenfestes. Ebenso erwähnte er den Einsatz der Ortswehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage bei der Absicherung des Festumzugs und den der Vereinsmitglieder bei der Ausschmückung des Ortes. Er betonte: „Viele sind das ganze Jahr über für den Verein engagiert.“



Tradition und Neues in Kombination

Quade wies darauf hin, dass der Bad Essener Schützenverein auf eine 179-jährige Geschichte zurückblicken kann. Aktuell wichtig sei, die Tradition zu bewahren und gleichzeitig Neues zu wagen. Der Schießsport sei eine der ältesten Sportarten . Doch der Umgang mit Waffen erfordere viele Voraussetzungen. Wer eine Waffe besitzen wolle, benötige eine Waffenbesitzkarte. Um diese zu erlangen, müsse ein Polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden.

Dass es in einer so langen Geschichte, wie sie der Bad Essener Schützenverein vorweisen könne, neben Höhen auch Tiefen gebe, bleibe nicht aus. Aber immer habe gegolten, so Quade, dass das Vereinsleben mehr als nur Freizeitgestaltung sei: „Man unterstützt sich auch über das Vereinsleben hinaus.“

Schweiß prägte den Tag

Die Mitglieder des Schützenvereins hatten noch den ganzen Tag mit der Saharahitze zu kämpfen. Doch was ein echter Schütze ist, der hält durch. Neben Uwe Walkenhorst und seiner Kaiserni Christiane Walkenhorst standen schließlich zur Proklamation bereit: Adjutant Frank Martling, Ehrendame Tanja Kittner, Adjutant Ronald Klenke sowie die Ehrendame Gaby Klenke.

Vom Adler schossen ab: Ring: Svenja Enthof, Zepter: Jan Walkenhorst, Apfel: Markus Reddehase, Krone: Manuel Böttcher, Schwanz: Michael Höckmann, Kopf: Frauke Reddehase, rechte Kralle: Thomas Reichel, linke Kralle: Denise Ivemeyer, linker Flügel, Volker Hausfeld, rechter Flügel und , Rumpf: Uwe Walkenhorst. Lea Schulte wurde Kinderkönigin. Um 18 Uhr landete sie einen Volltreffer.