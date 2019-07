Pr. Oldendorf. Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in einem Neubaugebiet in Bad Essens westfälischer Nachbarstadt Pr. Oldendorf gestohlen.

In der Nacht zu Sonntag brachen die Diebe nach Angaben der Polizei Minden-Lübbecke einen Metallcontainer an einem Rohbau am Flagweg auf und stahlen daraus mehrere Flex-Maschinen, Kreissägen und Bohrmaschinen. Laut den Erkenntnissen der Polizei dürfte sich der Diebstahl vermutlich zwischen Mitternacht und fünf Uhr in der Früh ereignet haben. In diesem Zeitraum waren dort zwei dunkel gekleidete Männer aufgefallen.

Aufmerksame Zeugen

Vermutlich die gleichen Männer waren anderen Personen gegen 2.30 Uhr in einem nahe gelegenen Rohbau an der Ecke am Grasweg/Ostweg aufgefallen. Die Kriminellen hatten im Schein von Taschenlampen versucht, eine Zwischentür auf der Baustelle zu öffnen. Als die Zeugen nachschauten, verschwanden die Diebe zunächst. Gegen 5 Uhr bemerkten die Zeugen erneut zwei Personen im Umfeld der Baustelle. Nun stellten sie fest, dass die Tür mittlerweile aufgebrochen war und aus dem Raum Werkzeug fehlte.