Lintorf. Der Rat der Gemeinde Bad Essen hat in der jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht für die Homann-Erweiterung am Standort Lintorf. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angekündigte Großinvestition von bis zu 150 Millionen Euro sind geschaffen.

