Bad Essen. Puh, da haben nicht nur die Bambini, die Kinder unter sechs Jahren, die beim 24. Bad Essener Abendlauf am Freitag als erste an den Start gingen, ganz schön Glück gehabt.

Bei Hitzegraden wie sie zu Beginn der Woche herrschten (und wie sie für Samstag und Sonntag erneut angekündigt sind), hätte das Laufen garantiert nicht so viel Spaß gemacht. Zu absolvieren war für den jüngsten Läufernachwuchs die rund 500 Meter lange Runde um den historischen Kirchplatz.

Zweite Kiste nötig

Dass am Ziel noch eine Belohnung wartet, ist regelmäßig eine schöne Dreingabe. Und Organisator Jürgen Frieler forderte nach dem Start: „Günter, hol’ schon mal die zweite Kiste mit den Stofftieren.“ Die Zahl der Jüngsten, die allein oder zusammen mit Erwachsenen an den Start ging, konnte sich sehen lassen. Die dazugehörigen Startnummern erreichten beinahe die 200. Und die Mahnung „Nicht so schnell“, wurde wie in den Vorjahren selbstverständlich überhört.

Nach den Bambini folgen Schülerlauf, Staffellauf, Jedermannlauf und als Höhepunkt um 20.30 Uhr der 10-Kilometer-Volkslauf,