Wehrendorf. Hochbetrieb herrschte am Wehrendorfer Bahnhof, wo der Begriff Endstation am vergangenen Sonntag neu definiert wurde.

Mit der historischen Wismarer Schienenbus ging es über den Kanal und wieder zurück. Eine Erlebnisfahrt für jung und alt, an der auch die Zwillinge von Torsten Wlecke, André und Torsten, beide 6 Jahre, mit viel Begeisterung und zünftig bemützt teilnahmen.













Aber ohne die fleißigen Hände von den Bahnhofsfrauen läuft an so einem Tag überhaupt nichts. Die Damen waren nämlich für einen guten Zweck im Einsatz Der Erlös aus Kaffee und selbstgebackenem Kuchen kommt einem guten Zweck im Ort zugute. Im vergangenen Jahr konnten durch diese Aktion bereits vier Bänke und zwei Tische für die Ortschaft bereitgestellt werden.

Der Weimarer Schienenbus, aber auch der „Feurige Elias“ und „Pingel-Anton“ waren früher für die Wittlager Kreisbahn unterwegs. Ab 1900 schlossen sie den Landkreis Wittlage an das Schienennetz der Deutschen Reichsbahn an. Und mit der Schiene wurde das Wittlager Land in das 20. Jahrhundert geführt.