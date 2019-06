Ausstellung voller nachhaltiger Ideen in Bad Essen CC-Editor öffnen

Das Vorbereitungsteam der 3. Schafstall-Regionale mit Andreas Arlinghaus-Deutschmann (unten v.l.), Luisa Korte, Thomas Bochniak, Annette Ludzay, Michael von Jakubowski und für den Kunst- und Museumskreis Hartwig Ventker hat trotz subtropischer Temperaturen viel Spaß bei der Vorbereitung der Ausstellung. Foto: Christa Bechtel

Bad Essen. Überraschend, anregend, kreativ, nachhaltig, fair: so präsentiert sich die dritte Auflage der Bad Essener Schafstall-Regionale unter dem Motto „Upcycling – Von der Kunst des nachhaltigen Kleidens“. Eröffnet wird sie am Freitag, 28. Juni, 19 Uhr, im Bad Essener Schafstall an der Bergstraße.