Hördinghausen. 1050 Jahre sind vergangen, seit Hördinghausen im Zusammenhang mit einer Schenkung des Ritters Worad an den Mindener Bischof Milo (969–996) urkundliche Erwähnung fand.

Damals wurde der Ritter Worad vom Bischof mit dem Lehen ausgestattet, hier den Zehnten einzufordern. „Haltet Ruhe, ihr Edelleute, Kirchenmänner, Bauern, Heuerlinge, Knechte, Mägde und Gesinde“, so begrüßte Ortsvorsteher Heinfried Helms zum Jubiläumsfest die Gäste am Feuerwehrhaus, wo die Runde das Jubiläum gemeinsam feierte.



Ein Teil von Hannover

Die Radtour des Bad Essener Gemeinderates endete in Hördinghausen, sodass Bürgermeister Timo Natemeyer die Gelegenheit nutzte, um ein Grußwort zu sprechen und zu gratulieren. Natemeyer betonte, „1000 Jahre nach seiner Gründung, also im Jahre 1969, war Hördinghausen noch eine selbstständige Gemeinde. Teil der Samtgemeinde Lintorf und des Landkreises Wittlage. Und damit auch Teil Niedersachsens, und früher des Königreichs Hannovers, worauf man gerade hier im Grenzgebiet zu Preußen immer großen Wert gelegt hat.“

Eigener Charakter

Die Zeit der eigenständigen Gemeinde Hördinghausen wie auch des Landkreises Wittlage, neigte sich aber vor 50 Jahren allmählich dem Ende zu. Die Diskussion über die Gebietsreform war seinerzeit bereits in vollem Gange. Durch diese Reform wurden aus 31 Gemeinden des Altkreises Wittlage die heutigen drei Gemeinden des Wittlager Landes. Bürgermeister Natemeyer: „Natürlich sind und bleiben wir alle Hördinghauser, Lintorfer, Wehrendorfer – aber uns verbindet weitaus mehr, als uns unterscheidet. Jede Ortschaft bringt ihren ganz eigenen Charakter in das Gesamtbild ein. Unsere Ortschaftsstruktur mit Ortsräten und Ortsvorstehern hat sich bewährt, um nahe am Bürger zu sein. Die Interessen, gerade auch der kleineren oder etwas weiter vom Bad Essener Ortszentrum entfernten Ortschaften, sind gut gewahrt. Ich glaube, gerade diese auf den ersten Blick etwas kleinteilige Struktur der Gemeinde Bad Essen macht daher eine große Stärke aus.“





Ortschaften wie Hördinghausen böten „eine gute Lebensqualität, weil es noch Zusammenhalt und ein starkes Heimatgefühl gibt. Die örtlichen Vereine, die freiwillige Feuerwehr, die Kirchengemeinde leben vom Ehrenamt und von einer Verantwortungskultur. In den Nachbarschaften gilt noch ganz überwiegend: Jeder hilft jedem, und man hält zusammen in Freud und Leid. “

Abschließend dankte Timo Natemeyer allen, die sich für die Jubiläumsfeier engagiert haben, und unterstrich: „Ich wünsche der Ortschaft Hördinghausen, dass sie sich weiter gut entwickelt. Hördinghausen ist attraktiv und wird daher auch immer wieder Zuzug von Familien erleben, die die Werte des Dorfes schätzen.“ Zum Jubiläum wurde von der Sparkasse Osnabrück ein Defibrilator übergeben, der ab sofort an der Feuerwache angebracht ist.

Anzeige Anzeige

Wordinghausen

Der langjährige Ortsvorsteher Willy Albertmelcher trug einen von Eckhard Grönemeyer verfassten geschichtlichen Rückblick vor. Die Zuhörer tauchten ein in die Historie Hördinghauses. von 12 Vollerbenhöfen in den Anfängen bis zum Heute.









Anfänglich soll der Ortsname „Ordinghausen“ oder „Wordinghausen“ gelautet haben, sodass vermutlich der Name des Ortsgründers die erste Worthälfte geprägt hat. Dies schafft die Verbindung zu dem Namen „Worad“, ein Ritter adeligen Geschlechts, der dem Bischof in Minden jene Schenkung machte, und zwar die Kirche mit umliegenden Höfen in Levern. Worad erhielt als Gegenleistung das Recht, den Zehnten in Hördinghausen erheben zu dürfen, und zwar auf Lebenszeit. Alle Dörfler mussten den zehnten Teil ihrer Ernte, ihres Viehbestandes jeweils jährlich an den Lehnsherren abtreten. Aus der Ortschronik ist ferner zu entnehmen, dass die Ortschaft um 1858 offenkundig 501 Personen gezählt hat, die älter als fünf Jahre waren. Außerdem soll es damals 162 Kühe gegeben haben. Diese Zahlen stammen aus den „Salz-Tagebüchern“; die Ortschaften bekamen um 1850 je Einwohner und je Kuh eine Salzration von 20 Pfund zugewiesen.

Es gab auch den Salz-Schmuggel über die westfälische Landesgrenze hinweg. Derjenige, der den Salzhandel einst in Hördinghausen organisierte, war der damalige Gastwirt Otte, so der Chronist.

Drei verheerende Feuer

Nicht unerwähnt blieben die drei Großbrände, die Hördinghausen im Laufe der letzten 200 Jahre heimgesucht haben. Das erste verheerende Feuer ereignete sich in der Nacht vom 19. Auf den 20. Januar 1823. Binnen weniger Stunden wurden zehn Wohnhäuser und fünf Nebengebäude ein Raub der Flammen. Insgesamt 56 Menschen wurden über Nacht obdachlos.

Der zweite Großbrand suchte das Dorf am 11. Mai 1824 am frühen Morgen um 7.30 Uhr heim, es ertönte wieder die Brandglocke. Der Brand brach diesmal auf dem damaligen Hof des Bauern Redecker aus und war nicht zu bändigen. In den folgenden Stunden verloren 13 Familien mit insgesamt 59 Personen ihr Dach über dem Kopf und viele ihrer Habseligkeiten. Das dritte Großfeuer am 5. November 1899 legte etliche Hofstellen in Schutt und Asche, unter anderen das Haus des damaligen Ortsvorstehers Auding.

Willy Albertmelcher formulierte vor dem geschichtlichen Hintergrund eine Bitte, „insbesondere an die jüngere Generation: Vergesst die Ortsgeschichte nicht, die das Leben unserer Vorfahren geprägt hat.“





Fast zeitgleich zum Fest in Hördinghausen fand in Levern die Feier zum 1050-jährigen Bestehen statt. Vor dem dortigen Heimathaus auf einer kleinen Insel wurde eine Zeitkapsel (Inhalt: Zeitungen, Briefe und Münzen) versenkt. Die Idee kam von Kris Kallmeyer . Kallmeyer ist Lehrer und unterrichtet in der Gesamtschule Hille. Er ist US-Amerikaner. Seine Vorfahren sind Auswanderer. Womit sich auch so der Kreis zu Hördinghausen schließt.