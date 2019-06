Bergmolch ist der Star beim Walderlebnistag in Bad Essen CC-Editor öffnen

Ein Lupenbecher erleichtert Lona Fortmann (links), Clara Preuss (rechts) das Beachten kleiner Tiere. Foto: Peter Grieger

Bad Essen. An zwei Unterrichtstagen haben 27 Schulkinder der Klasse 6F1 und ihre Lehrer Lisa Baumann und Peter Grieger vom Gymnasium Bad Essen ihren Biologieunterricht im Wald am Essener Berg verbracht. In Zusammenarbeit mit Nicole Hess von Kubikus wurde der theoretische Schulunterricht zu Ökologie und Artenschutz mit spannenden Erlebnissen und wertvollen Erfahrungen ergänzt.