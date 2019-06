Wehrendorf. Ein Ausflug ans Wasser stand am Dienstag, 18. Juni, auf dem Programm des SoVD Wehrendorf-Bad Essen. Doch nicht etwa der Dümmer war das Ziel der rund 35 Teilnehmer, vielmehr ging es mit dem Bus nach Ibbenbüren, um dort das weitläufige Ausstellungsgelände der Firma Naturagart zu besichtigen,

Am Gelände angekommen, wurde die Reisegruppe von Bernd Heine durch den Park geführt, in dem sich neben Natur-, Fisch- und Badeteichen auch das mit 35 mal 45 Metern größte Kaltwasseraquarium Deutschlands befindet. Diese Lebensbedingungen wissen Störe sehr zu schätzen, weshalb hier unter anderem zwölf verschiedene Störarten gedeihen – darunter Löffelstöre, die diesen Namen aufgrund ihrer löffelförmigen Nase tragen. Die größten Störe der Anlage sind die Belugastöre, die in der Natur bis zu acht Metern groß werden. In Ibbenbüren erreichen sie „nur“ zwei Meter.

Cocktail mit Hummer

Neben den Stören werden dort auch einheimische Fischarten ausgestellt, die den Anwesenden außer dem Stichling und einem Hecht großteils nicht bekannt waren. Auch einen afrikanischen Lungenfisch gibt es zu bestaunen, der in Trockenzeiten bis zu einem Jahr in einem Schutzpanzer aus Lehm ohne Wasser überleben kann. Ebenso hat ein Hummer in Ibbenbüren seine Heimat – und das, ohne Angst davor haben zu müssen, verspeist zu werden. Der Raum, in dem sich das Aquarium des Hummers befindet, wird indes regelmäßig für stimmungsvolle Candlelightdinners, wobei aber weder Fische noch Meerestiere auf der Speisekarte stehen. Gleichwohl konnte sich ein Großteil der Reisegruppe nicht wirklich vorstellen, hier unter den Augen von Hummer und Co. zu dinieren.

Keine Taucher dabei

Wer den Fischen ins kühle Nass folgen möchte, hat bei Naturagart die Möglichkeit, in einen großen künstlich angelegten Tauchpark abzutauchen und dabei auch direkten Kontakt mit Fischen aufzunehmen. Hier werden sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene Kurse angeboten. Die SoVD-Mitglieder stiegen nicht ins Wasser herab, sondern zogen es vor, in einem Modell zu bestaunen, was sich unter der großen Wasserfläche verbirgt, die von oben eher durch ihre schönen Seerosen besticht. So ist hier ein Boot, das früher den Dortmund-Ems-Kanal befuhr, versenkt worden und kann erkundet werden, besonders attraktiv ist dabei für Taucher offenbar die Erkundung der Toilette und der Versuch, ob eine Wasserspülung auch unter Wasser funktioniert. Aber auch diverse Höhlen und ein Tempel laden zum Erkunden ein. Dabei können Tauchtiefen von bis zu sechs Metern erreicht werden.

Pause im Palmenbistro

Nicht nur auf und unter Wasser, auch zu Lande gab es für die SoVDler bei Naturagart viel zu entdecken: Überall blühte es üppig, es gab viele schöne Plätze zum Verweilen. Nach einer gut einstündigen Führung bei strahlendem Sonnenschein und nicht ganz geringen Temperaturen begab sich die Gruppe zu Kaffee und Kuchen in das Palmenbistro und konnte sich etwas von der Hitze erholen. Trotzdem zog es die Besucher im Anschluss wieder in den Park, um die Sehenswürdigkeiten zu entdecken, die beim Rundgang noch nicht besucht worden waren, oder um schon Gesehenes nochmals näher zu betrachten. Auch die diversen Sitzgelegenheiten fanden regen Zuspruch. Einzig die neben dem Park gelegene Gärtnerei wurde nur von wenigen Mitfahrern entdeckt, da sie zum einen verhältnismäßig versteckt lag und zum anderen auch schon um 17 Uhr schloss. Wer es dorthin schaffte, konnte eine Vielzahl von Pflanzen, darunter viele Wasserpflanzen und verschiedenste Steingartengewächse, entdecken. Als es gegen 17.30 Uhr wieder zurück in heimische Gefilde ging, war die einhellige Meinung, dass der Ausflug sehr gelungen war und dass angesichts der eher kurzen Anreise auch ein privater Abstecher zum nunmehr 40 Jahre bestehenden Naturagart-Geländes durchaus einmal interessant wäre.