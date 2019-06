Bad Essen. Karl May, Astrid Lindgren, James Krüss – jede Generation hat ihre Kinder- und Jugendbücher und findet damit ihren Einstieg in die spannende und bereichernde Welt des Lesens. Der Julius-Club möchte den Elf- bis 14-Jährigen diese Welt eröffnen und ging vergangene Woche mit 100 Neuerscheinungen in der Gemeindebücherei Bad Essen an den Start.

Jette ist eine Leseratte. Geschichte ist ihr Steckenpferd, Archäologin ihr Traumberuf. Deshalb mag sie am liebsten historische Romane, aber auch Sachbücher – vor allem zu Griechen und Römern. In diesem Jahr nehmen sie und ihre Freundin Ronja erstmals am Julius-Club teil und hoffen auf Lesefutter für die Sommerferien.









Auch Marlon und Jannes sind zum ersten Mal mit von der Partie. Marlon liest gerne Harry Potter, Jannes steht auf Krimis und Action. In der Gemeindebücherei Bad Essen kommen sie schnell ins "Fachsimpeln" über Bücher, aber auch über Filme oder Lego-Serien.





Und so ist der Julius-Club nicht nur eine Möglichkeit, an neue Bücher heranzukommen, ein Vielleser-Diplom zu erhalten und an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen, sondern eben auch ein Club, bei dem die Teilnehmer ähnliche Interessen haben, wo man sich treffen und austauschen, und neue Freunde finden kann – und das in den Sommerferien, wenn ansonsten oft "tote Hose" herrscht.

Die Gemeindebücherei Bad Essen beteiligt sich zum nunmehr sechsten Mal an dem Programm zur Leseförderung, das von der Büchereizentrale Niedersachsen und der VGH-Stiftung initiiert und finanziert wird und an dem landesweit in diesem Jahr 49 Bibliotheken teilnehmen. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Freitagnachmittag waren in der Gemeindebücherei an der Niedersachsenstraße auch Bürgermeister Timo Natemeyer und Wilhelm Peters von der VGH in Osnabrück zu Gast.

Natemeyer betonte den Wert des Lesens, das zwar heute auch über elektronische Medien möglich sei. Dennoch: "Eine Bücherei ist etwas ganz Besonderes und kein E-Book kann die Atmosphäre einer Bibliothek ersetzen. Hier steckt der Geist des Lesens in den Regalen", sagte der Bürgermeister und dankte Büchereileiterin Birgit Dobschall für ihr Engagement.

Dem schloss sich Wilhelm Peters an, der die Kinder raten ließ, wie viele Mitglieder der Club allein im vergangenen Jahr zählen konnte. Es gab viele Schätzungen, doch auf die beachtliche Zahl von 6.500 Teilnehmer kam keiner der Anwesenden.

100 Buchvorschläge hat eine Jury für die am Julius-Club teilnehmenden Büchereien ausgewählt. Birgit Dobschall hat sie alle vorrätig – zusätzlich zum ohnehin schon großen Sortiment der Bad Essener Bücherei – und stellte bei der Eröffnungsveranstaltung einige der Titel vor. Bei vielen geht es um Freundschaft, aber auch um Veränderungen wie Umzüge oder Schulwechsel. Es gibt Fantasy- und Abenteuerromane, aber auch Tiergeschichten und Romantik. Sogar Comics sind diesmal dabei.

Neben Clubtreffen und Terminen rund ums Lesen stehen dabei unter anderem ein Hip-Hop-Workshop, eine Bücherjagd, aber auch Klettern und Bogenschießen auf dem Programm.



Mehr als 20 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren haben sich bei Birgit Dobschall angemeldet und es dürfen durchaus noch mehr werden, immerhin ist der Club bis nach den Sommerferien, genauer gesagt bis Mittwoch, 21. August, geöffnet.