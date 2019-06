Jonas Niemann-Meinberg ist Bad Essens neuer Bücherwurm. Foto: Christa Bechtel

Bad Essen. Auch im Schuljahr 2018/19 führte die Bürgerstiftung Bad Essen in Abstimmung mit den Grundschulen der Gemeinde Bad Essen wieder den Lesewettbewerb „Bad Essen sucht den Bücherwurm“ durch – in diesem Jahr in 12. Auflage.