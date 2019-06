Wittlage. Werner Frickenhelm ist tot. Im Alter von 77 Jahren ist der langjährige Wittlager Ortsbürgermeister gestorben.

Werner Frickenhelm war überzeugter Sozialdemokrat. Er trat 1968 in die SPD ein, „weil ich mitgestalten wollte, weil Demokratie Mitstreiter braucht, keine Zuschauer“, wie er einmal betonte. Er gestaltete und brachte sich ein, im sozialen Bereich, in der Kommunalpolitik und in Vereinen. In zahlreichen Ehrenämtern und Funktionen konnte der Sozialdemokrat Werner Frickenhelm Akzente im heimischen Raum setzen.

Soziales Gewissen

Bei der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 2010 an Werner Frickenhelm sagte der damalige Landrat Manfred Hugo: „Wer die Welt erwärmen will, der muss ein großes Feuer in sich tragen.“ Werner Frickenhelm habe dieses Feuer in sich getragen und im Interesse der Menschen und der Region viel bewegt, „weil ihm andere Menschen nicht gleichgültig gewesen sind“. Genau so war Werner Frickenhelm, der stets Mensch blieb, ob in Wittlage, im Bad Essener Gemeinderat, im Kreistag, im Diakonieverein, bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG oder als Schöffe bei Gericht.

Vertrauen der Wähler

Werner Frickenhelm gab sein soziales Gewissen nie an der Garderobe ab. Er hatte einen Standpunkt, machte sich Gedanken, er wog ab und war, im Interesse der Demokratie, zu Kompromissen bereit. Von 1972 bis 1996 war Werner Frickenhelm Mitglied des Rates der Gemeinde Bad Essen und zudem Ortsbürgermeister von Wittlage, wo die Burg steht, die dem Kreis den Namen und das Wappen gab. Dem Osnabrücker Kreistag gehörte er von 1981 bis 1996 an. Über Jahrzehnte hinweg erhielt Werner Frickenhelm immer wieder das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Er genoss hohen Respekt und Wertschätzung, sein Wort wurde gehört.

Werner Frickenhelm, der sich um das Wittlager Land verdient gemacht hat, wird in Bad Essen zur letzten Ruhe geleitet.