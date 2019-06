Wittlage. Wenn der Zahn der Zeit an den Dingen nagt, kann dies zu mitunter zu kreativen Neuerungen führen. So auch bei der Kita Wittlage, wo das in die Jahre gekommene Außengelände schon lange nicht mehr Bewegungsdrang und Spielerwartungen der Kinder genügte und sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Einrichtung auf den Weg zu einem neuen Naturspiel-Paradies gemacht haben.

Wie heißt es so schön? Der Weg ist das Ziel und so mussten alle Angehörigen der Kita Wittlage auf dem Weg zum Ziel so einige entscheidende Meilensteine passieren. Unterstützung geholt hatte sich die Kita beim Verein Ideenwerkstatt Lebenstraum geholt, der sich darauf versteht, Institutionen bei der Planung und Umsetzung eines naturnahen Spielraumes zu unterstützen. Die Mitarbeiter der Ideenwerkstatt haben die Kita während des ganzen Projektes begleitet und waren bei allen Baueinsätzen vor Ort.

An einem ersten Informationsabend wurde den Eltern der Einrichtung das Konzept der Ideenwerkstatt Lebenstraum von deren Mitarbeiter Markus Brandt vorgestellt – und dann ging es auch schon ans Sammeln von Ideen. Zunächst wählten die Kinder aller vier Kindergartengruppen jeweils zwei Abgeordnete, die die Ideen aller Kinder in der Planungswerkstatt zusammentrugen.





Dann wurden Skizzen erstellt und Modelle gebaut und alle Ideen der Kinder festgehalten. Nachdem dieses Ergebnis wiederum allen Kindern vorgestellt und den Eltern in einer Ausstellung zugänglich gemacht worden war, war die Kreativität und der Ideenreichtum der Eltern und des Kita-Teams gefragt. Sie trafen sich zu einer Planungswerkstatt, die von Markus Brandt und seiner Kollegin Heidrun Nelle begleitet wurde. An diesem Abend wurden die Ideen der Kinder, Eltern und des Kita-Teams, in drei Modellen festgehalten.









Für die Kinder war es sehr wichtig, eine Verbindung von der Burg zum Hügel zu schaffen, auch einen Sand-Matsch-Bereich sollte es in Zukunft geben und Pferde zum Reiten. Die Mitarbeiter der Einrichtung wünschten sich für die Kinder einen naturnahen Spielraum, der viele Bewegungsmöglichkeiten, Rückzugsorte und Spielbereiche bieten sollte. Er sollte es den Kindern ermöglichen, sich auszuprobieren, mutig zu sein und ihrem Spiel- und Bewegungsdrang nachzugeben. Am Ende des Abends zeichnete Heidrun Nelle einen vorläufigen Entwurf und dann hieß es für alle, Geduld zu haben und zu warten, bis der endgültige Entwurf fertig war.

Kita macht mit bei Città Slow

Einige Wochen später wurde dann der überarbeitete Entwurf an einem weiteren Elternabend vorgestellt. Bei diesem Termin hatten sich einige Eltern aus Kindergarten, Krippe und Erzieherinnen im Baukreis zusammengetan, um das Projekt aktiv in Angriff zu nehmen. Die spontane Idee eines Vaters aus der Krippe, die im Plan abgebildete Kletterschnecke zum Anlass zu nehmen, sich der Città-Slow-Bewegung anzuschließen, stieß auf offene Ohren, da sich in der Kita auch in naher Zukunft einiges in Sachen Ernährung verändern wird. In den folgenden Wochen wurde dannein Konzept entwickelt, mit dem die Einrichtung bei Sponsoren und Stiftungen um Unterstützung bitten will. Es wurden Materialien bestellt, geplant und viel nachgefragt

Landjugend half mit

Mit einem Sponsorenlauf stand auch das diesjährige Sommerfest der Kita ganz im Zeichen des Außengelände-Projekts.Die Kinder erliefen eine beachtliche Summe und wurden von vielen Sponsoren unterstützt. Anfang Mai gab es dann die große Überraschung, als die Landjugend Bad Essen zusagte, das Vorhaben mit ihrer 72- Stunden-Aktion zu unterstützen, wofür der Kindergarten den jungen Leuten seinen herzlichen Dank ausspricht. Mit geballter Kraft und Energie ging es an einem Freitagmorgen im Mai an die Umsetzung der Pläne. Dabei wurden bis Sonntagabend Unmengen Erde, Steine, Felsen, Schotter, Holz und Baumstämme bewegt. Diese Aktion wurde bereits vom Lebenstraum-Mitarbeiter Erdmut Bauer als Bauleiter begleitet





Erhebliche Arbeitserleichterung gab es dank der großzügigen Unterstützung der Firma Stickelbroeck, die für diese Aktion sowie für die Vorbereitungen des Baueinsatzes mit den Eltern, einen Bagger mit Sortiergreifer kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Am Ende der Aktion waren ein neuer Burgturm samt Fahne errichtet, der Hügel erhöht, eine Tankstelle, eine Eisdiele und die von allen Kindern gewünschten Pferde entstanden. Ebenso wurden in vielen Bereichen die ersten Vorarbeiten für den Baueinsatz mit den Eltern und Kindern am Wochenende vom 14. und 15. Juni erledigt.

Auch leckere Pausen gehörten dazu

Nun ging es an die Vorbereitungen zum nächsten Einsatz. Auch hier gab es wieder tatkräftige Unterstützung von Bauleiter Erdmut Bauer, der das Team durch alle Baueinsätze begleitete und mit Rat und Tat zur Seite stand. Auch der Baueinsatz mit Eltern, Kindern und dem Team der Kita ist mittlerweile geschafft. Gemeinsam wurden viele Bereiche fertiggestellt, darunter der Sand-Matsch-Bereich, das Baummikado und zwei Hochbeete. Viele Blumen, Sträucher und Bäume wurden gepflanzt und natürlich gab es zwischendrin auch immer wieder einmal eine kleine Stärkung in Form von Kuchen oder Gegrilltem. Der Kindergarten dankt dabei nochmals allen Helfern: "Ihr wart spitze! Es war sehr anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht", heißt es seitens des Kita-Teams, das betont, dass die Aktion ohne die vielen Sponsoren und Helfer vor Ort und im Hintergrund nicht möglich gewesen wäre. Einrichtung,