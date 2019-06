Bad Essen. „Ippenburg ist ein Ort für Menschen, die gestalten wollen, ja müssen“, sagt die Arte-Moderatorin und Schauspielerin Loretta Stern („Nordisch Herb“). Das gilt im Besonderen für das Ippenburger Sommerfestival, das noch bis Sonntag (täglich von 11 bis 18 Uhr) andauert.

Ein besonderes Highlight des in 22. Auflage stattfindenden Schloss- und Gartenfestivals „Gartenlust & Landvergnügen“ auf dem Ippenburg-Gelände in Lockhausen bei Bad Essen ist in diesem Jahr der Barbecue-Wettkampf, der an allen Festivaltagen um 12 und 14 Uhr stattfindet. Für ihn hat Loretta Stern unter dem Motto „Let´s Barbecue“ die Moderation übernommen.

Kochen mit Überraschungszutaten









Gebrutzelt wird an vier Barbecue-Showstationen mitten in Deutschlands größtem Küchengarten. Die Organisation hat der neuseeländische Koch Rob Reinkemeyer, alias „Kakato“ übernommen. Neben ihm sind die Köche Noura Veltrup, Fabian Beck, Eva Wessner, Alex Meyer, Stephan Stohl, Julian Tailleur, Jo Alani und Iko-Küchenchef Tom Elstermeyer im Einsatz. Vorab bekommen die Grilleros an allen Tagen eine sogenannte Magic-Box, deren Inhalt sie nicht kennen. 90 Minuten Zeit hat dann jeweils ein Quartett nebst einigen „Assistenten“, die unsere Zeitung im Vorfeld ausgelost hat, ein köstliches Menü zu zaubern. Für die Beilagen dürfen die Köche vorab einmal einkaufen.









Anzeige Anzeige

Fabian Beck ist aus der Nähe von Würzburg zur Ippenburg gereist. „Ich habe Rob mal kennengelernt und bin nun extra in den Norden gereist, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen“, erklärt Beck, der schon als Kind wusste, dass er Koch werden wollte. Zur Magic-Box meint er: „Das ist genau mein Ding; ich freue mich richtig darauf. Daraus etwas zu ‚basteln‘ ist genauso, als wenn ich am Sonntagabend in meinen Kühlschrank reinschaue – und mache ein leckeres Gericht“, sagt der Küchenmeister. „Ich lasse mich mal überraschen, aber es ist ein tolles Ambiente“, betont Alexander Meyer aus Hameln, der zur Magic-Box herausstellt: „Das zeichnet ja die Kreativität eines Koches aus, was er daraus macht. Ohne sich groß Gedanken im Vorfeld machen zu können. Einfach den Moment genießen und das Beste aus dieser Magic-Box herausholen.“ Rob unterstreicht: „Es gibt keine Regeln. Man muss sehr kreativ sein, sehr viel Spaß haben, sparsam mit Lebensmitteln umgehen.“ Alles in allem ist diese Kochshow Sinneslust und Inspiration pur, denn man lernt ganz nebenbei noch eine Menge zum Kochen und Grillen.

Tiny Houses

Passend zum diesjährigen Motto „My Home Is My Castle“ finden Besucher außerdem ein Spektrum an Tiny Houses, fliegenden Zelten, Hängematten, Sauna und Whirlpool, zünftigen Badetonnen und preisgekrönten Schlafsäcken, Outdoorküchen und mobilen Gärten.









Die Berliner Künstlerin Feodora Hohenlohe hat Zauberhütten voller Erinnerungen an die Kindheit gebaut, die von Abenteuerlust, Übernachten im Freien, Hütten- und Baumhäuserbauen erzählen. Kleine Paradiese, die von der Liebe zum Detail zeugen – skurril, voller Humor und subtiler Ironie, voller Pflanzen, Farbe und Freude. Auf dem Gelände verteilen sich 180 Aussteller. Zudem gibt es am Wochenende ein Programm für Familien mit Kindern.