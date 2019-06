Osnabrück/Bad Essen. Das Amtsgericht Osnabrück hatte im April dieses Jahres einen Bad Essener Hanfzüchter zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte nun gegen das Urteil Berufung ein - ohne Erfolg.

Für diese Berufung hatte niemand Verständnis: der Angeklagte ohnehin nicht, auch der Vorsitzende Richter nicht, und selbst die Staatsanwältin machte deutlich, dass sie die Auffassung ihres verhinderten Kollegen, der das Verfahren ursprünglich bearbeitet hatte, überhaupt nicht teilte.

Vor der 7. kleinen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück ging es in der Berufungsverhandlung um die Bestrafung eines Bad Esseners, in dessen Wohnung und Garten die Polizei insgesamt 28 Hanfpflanzen sichergestellt hatte. Der 41-Jährige, der keinerlei Vorstrafen hat, verhielt sich den Beamten gegenüber kooperativ und legte in erster Instanz ein umfassendes Geständnis ab, das er nun wiederholte.

Schwere Lebenskrise nach Konkurs

Auslöser für das Anlegen der Hanfplantage sei eine existenzielle Lebenskrise gewesen. Mit seinem Geschäft, das er seit Jahren betrieb, habe er Konkurs anmelden müssen, anschließend verließ ihn seine Frau mit den gemeinsamen Kindern. "Ich war in der Zeit völlig schlaflos", sagte der 41-Jährige. Als er dann einige Hanfsamen bekommen habe, entschloss er sich, diese anzupflanzen.

Die Kammer bewegte nun vor allem die Frage, ob die Pflanzen wirklich nur zum eigenen Konsum dienen sollten, wie der Angeklagte beteuerte. Zu seinem Glück bekam der 41-Jährige Unterstützung von dem Polizisten, der ihn hochgenommen hatte. "Wir haben schon Besseres gesehen", antwortete der Beamte zunächst auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach der Professionalität der Plantage. Der Angeklagte gehöre nicht zum lokalen Drogenmilieu, so der Zeuge weiter; außerdem habe man bei der Auswertung seines Handys keinerlei Hinweise darauf gefunden, dass der 41-Jährige mit Drogen handelt.

Sorge um Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis

Im Plädoyer beantragte die Staatsanwältin erwartungsgemäß eine deutlich höhere Strafe, und zwar sechs Monate auf Bewährung. Die Strafe sei zwingend, weil der Wirkstoff-Gehalt der sichergestellten Pflanzen den Wert der sogenannten nicht geringen Menge um das Doppelte übersteige. Auch solle der 41-Jährige wie vom Amtsgericht ausgeurteilt eine Geldauflage von 1000 Euro bekommen; die könne er ja problemlos zahlen, da er angegeben hatte, im September eine Ausbildung zu beginnen.

Der Verteidiger widersprach und beantragte, es bei der Strafe des Amtsgerichts zu belassen. Eine dreimonatige Freiheitsstrafe würde noch nicht im polizeilichen Führungszeugnis auftauchen, eine sechsmonatige allerdings schon. Da sein Mandant eine Ausbildung machen wolle, für die ein einwandfreies Führungszeugnis Voraussetzung sei, würde eine sechsmonatige Haftstrafe bedeuten, dass er den Ausbildungsplatz wieder verliere. "Und dann fällt er mit Sicherheit in sein Loch zurück."

Kammer erkennt "echte Reue"

Die Kammer schloss sich der Verteidigung an und verwarf die Berufung. Der Vorsitzende Richter betonte, dass dem hohen Wirkstoffgehalt der Pflanzen zahlreiche entlastende Aspekte gegenüber stünden. "Wir haben zum Beispiel den Eindruck, dass dieses Geständnis von echter Reue geprägt ist."

Der Verteidiger erklärte nach dem Urteilsspruch, dass er auf Rechtsmittel verzichte. Die Staatsanwaltschaft hat nun noch die Möglichkeit, Revision einzulegen - wozu sich deren Vertreterin aber eindeutig positionierte: "Ich werde auf jeden Fall empfehlen, das nicht zu tun!"