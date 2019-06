Bahnhofscafé und Schienenbustouren in Wehrendorf CC-Editor öffnen

Mitglieder des Teams, de die Gäste in Wehrendorf mit Kaffee, Kuchen und Torten verwöhnen. Archivfoto: Stefan Gelhot Ein Teil der fleissigen Helferinnen in der Kuchenabteilung.

Wehrendorf. An diesem Sonntag, 23. Juni, ist das Bahnhofscafé in Wehrendorf geöffnet. Ab 14 Uhr bieten die Bahnhofsfrauen Kaffee und selbst gebackene Kuchen und Torten an. Für kalte Getränke ist ebenfalls gesorgt