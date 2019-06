Am Montag wieder Reparaturtreff in Bad Essen CC-Editor öffnen

Interessierte können am 24. Juni wieder defekte Geräte im Reparaturtreff an de Schulallee begutachten und instandsetzen lassen. Foto: Freiwilligenagentur

Bad Essen. Am Montag, 24. Juni, wird wieder der Reparaturtreff im Trio an der Schulallee in Bad Essen angeboten.