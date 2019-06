Altkreis Wittlage. Wie heißt es so schön: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert. So mag es wohl dem Kuckuck gehen, der nicht nur für seinen vokalen Ruf bekannt ist, sondern der auch wegen seines Verhaltens einen außerordentlich schlechten Ruf genießt.

Man sagt ihm nach, er sei zu faul, ein eigenes Nest zu bauen, und lege seine Eier in fremde Nester, um sie – quasi von Leihmüttern – ausbrüten zu lassen. Und tatsächlich legt der Kuckuck ein äußerst pfiffiges und einzigartiges Brutverhalten an den Tag: Tatsächlich richtet er sich bei der Eiablage nach der Brutzeit der von ihm auserkorenen Wirtsarten, die er genau ausspäht.

Im Visier hat das Kuckucksweibchen dabei kleine Sperlingsvögel, die gerade beim Nestbau sind oder bereits mit dem Legen begonnen haben. Sobald ihm ein Nest geeignet erscheint, legt es ein Ei hinein – oft auch gegen den lauten Protest der Nestbauer. Manchmal raubt es diesen sogar ein Ei, um Platz zu schaffen für seine eigene Brut.

Gefiederter Rausschmeißer

Das Kuckucksei ist kleiner und leichter als es ein ausgewachsener Kuckuck vermuten ließe, weshalb es im Allgemeinen von den „Pflegeeltern“ angenommen wird. Ein Verhalten, dass sich für sie rächen soll, denn der junge Kuckuck schlüpft vor ihren leiblichen Kindern und folgt einem ziemlich gemeinen Verhaltensmuster: Er nimmt eines nach dem anderen auf seinen Rücken und wirft es aus dem Nest. So wird er alleiniger Nutznießer der Fürsorge seiner Gasteltern, die ihn auch noch füttern, wenn er längst viel größer als sie selbst geworden ist.

Neue Serie In einer Serie stellen wir monatlich Vögel vor, die im Wittlager Land heimisch sind. Die Fotos hat jeweils Erhard Frost erstellt. Den Auftakt macht heute der Kuckuck.





Der Kuckuck bewohnt ganz Europa und weite Teile Asiens und Afrikas. Trotz seines raffinierten Verhaltens sind die Verluste von der Eiablage bis zum Ausfliegen recht hoch und nur seine bemerkenswerte Langlebigkeit sichert den Erhalt der Art. Europäische Kuckucke sind Zugvögel, die im warmen Afrika überwintern.

Attrappen aus dem Schwarzwald

Eines soll aber klargestellt werden: In Uhren nistet der Kuckuck für gewöhnlich nicht. Beim Kuckuck in der nach ihm benannten Uhr handelt es sich – so bleibt es für den Vogel jedenfalls zu hoffen – um eine Attrappe, die hinter einer türähnlichen Klappe über dem Ziffernblatt der Kuckucksuhr zur vollen Stunde so keck den Schnabel aufsperrt. Der Ruf wird dabei traditionell durch ein Paar unterschiedlich hoher Orgelpfeifen im Inneren der vornehmlich im Schwarzwald gefertigten Uhren erzeugt.