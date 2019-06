Wer rockt beim Bergfest in Börninghausen? CC-Editor öffnen

Lassen die Songs der 50er Jahre aufleben: die Cone Brothers. Foto: Alexander Boehle

Börninghausen. Am Samstag, 29. Juni, findet in Preußisch Oldendorf-Börninghausen das dritte Open-Air-Festival „Bergfest“ statt. Erstmals steht die Bühne im Eggetal an „Husemeyers Bansen“.