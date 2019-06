Bad Essen. Mediterran, sommerlich und Lebensfreude pur versprühend: So präsentierte sich am Wochenende in neunter Auflage die beliebte Culinaria auf dem Bad Essener Kirchplatz.

Zu kleinen Preisen konnten sich die Besucher von nah und fern durch die vielfältig angebotenen kulinarischen Leckereien schlemmen. Eingeladen hatten wieder der Kur- und Verkehrsverein sowie die Gastronomen aus dem Wittlager Land.

Was ist das Erfolgsrezept der Culinaria? „Die sympathische sommerliche Atmosphäre auf dem Kirchplatz. Alle sind entspannt. Dazu kommt das begleitende Musikprogramm am Samstagabend mit dem Trio ‚Die Bänt‘“, erklärt Anja Adler von der Tourist Info, die erstmals die Veranstaltung vorbereitete und organisierte. Weiter stellt sie heraus: „Die Gerichte liegen alle bei maximal sechs Euro, sodass man sich richtig durchschlemmen und ausprobieren kann.“ Eine besondere Augenweide seien die Tischdecken nebst Tischläufer. „Die wir in diesem Jahr nochmal aufgestockt haben, um den Kirchplatz nett zu gestalten“, betont Anja Adler.

Toller Sommerabend

Eröffnet wurde das Festam Freitagabend mit der 3. After Work Party bei fantastischen Sommertemperaturen und einem lauen Lüftchen mit den DJs Artur Achtziger und Alex Denk und Deep House. Eine Musik, die eine Geschwindigkeit hat, die mit Disco vergleichbar ist, aber reduziertere Grooves hat. Sie war eine Reaktion auf die vorherrschende „Party House Music“ und das Spektrum reicht von Soul-Einflüssen über Jazz bis hin zu Tech House. Allerdings auch Rhythmen, die nicht alle Besucher gut fanden. Doch am Freitag wollte man einfach nur Fingerfood, Drinks und den tollen Sommerabend genießen und klönen…





Ob Zwiebelkuchen mit Kräutercreme und Rucola, Zweierlei von der Spagetti mit Radieschenblätterziegenkäsepesto und Möhrengrünpesto, Lammlachs auf Pak Choi, feine griechische Mousse aus Joghurt mit Orangen-Zitronenaroma und Walnusskrokant, der „Gartenturm“, ein Hacksteak auf Pilzrahm mit Rösti und Rucola, Wittlager Wurstpraline, Wittlager Kartoffelplate „Bolbec“ oder Saganaki mit Salat und Brot: Die acht Gastronomen hatten sich für Samstag und Sonntag einiges einfallen lassen, sodass bei den Gästen nur noch Genuss pur angesagt war. Am Sonntag richtete die Kirchengemeinde St. Nikolai zudem eine Kaffeetafel aus und die Geschäfte luden nachmittags zum Shoppen ein.





Doch warum kommen die Besucher so gerne zur Culinaria? „Um lecker alles durchprobieren zu können, Leute zu treffen, das schöne Wetter zu genießen“, schwärmt Brigitte Spanger aus Bohmte. Und ihr Mann Dieter ergänzt: „Die Vielseitigkeit des Angebots ist immer wieder sehr interessant; deshalb sind wir auch in diesem Jahr hierhergekommen.“





„Wir haben es im „Erwin“ (ein Lifestyle-Magazin für Bielefeld und Umgebung) gelesen. Und da wir eine Radtour machen wollten, habe ich gefragt: ‚Wollen wir nicht zur Culinaria?‘“, erzählt Heike Brinkjost, die mit Uwe, Silke und Michael 35 Kilometer von Enger nach Bad Essen radelte. Die Veranstaltung fand das Quartett auf Anhieb super. „Besonders das Essen und die Getränke. Das Wetter ist toll und wir haben mit netten Leuten gesprochen“, zeigen sich die Engeraner begeistert.





„Das ist einfach ein Highlight für die Region. Denn diese ganzen Spezialitäten kann man bei solch einem Ereignis nicht besser präsentieren – mit den ganzen historischen Gebäuden ringsherum“, meinte Uwe aus Bad Essen, der gerade das dritte Essen probierte. „Das kann man nur weiter empfehlen“, sagt er euphorisch und weist bereits auf die nächsten Highlights in Bad Essen: Das Hafenfest am 20. und 21. Juli sowie der Historische Markt vom 24. bis 26. August. „Der ist bereits seit Anfang des Jahres rot in meinem Kalender eingetragen“, bemerkt er voller Vorfreude.