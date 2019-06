Auftakt der Culinaria 2019 in Bad Essen CC-Editor öffnen

Treffpunkt Kirchplatz. Hier tischen die Wittlager Gastronomen auf. Foto: Christa Bechtel

Bad Essen. Mediterran, sommerlich und Lebensfreude pur versprühend: So präsentiert sich an diesem Wochenende in neunter Auflage die beliebte Culinaria auf dem Bad Essener Kirchplatz.