Bad Essen. Die Bad Essener Rathausgalerie ist neu bestückt. Zu sehen sind bis zum Oktober Bilder von Peter Kaschuba. Bei der Eröffnung im ersten Stock des Rathauses sagte Iris Nepke von der Kunstschule: "Das ist eine Ausstellung, die sehr viele Rätsel aufgibt."

Der Grund: Es ist nicht so ohne weiteres zu erkennen, wie die ausgestellten Arbeiten entstanden sind. Auf Fotos kämen die meisten sicherlich nicht sofort. Schließlich sagt sogar die Frau des Fotokünstlers, Brigitte Coesfeld: "Ich finde die bearbeiteten Fotos gut, ich kann danach malen." Sie fügt umgehend hinzu: "Bein Betrachten der unzähligen Möglichkeiten werde ich ganz wuschelig."

Spezielle Form der Kunst

Die Begrüßung in der Rathausgalerie übernahm Erster Gemeinderat Carsten Meyer. Mit einem Augenzwinkern sprach er den Vorteil der Bediensteten an, dass sie die Bilder schon beim Aufhängen sehen können. So konnte sich jeder gleich einen Überblick verschaffen – und rätseln. Meyer: "Ich finde, es ist eine faszinierende Ausstellung." Zu sehen ist nämlich eine ganz andere Art von Kunst, in der der Fotograf und die von ihm gefertigten Aufnahmen das zentrale Element sind. Die Technik kommt erst später. Meyer: "Vielleicht ist das Hoffnung für die, die die Hoffnung schon aufgeben haben, Künstler zu werden." In Richtung der Organisatoren hieß es: "Danke, dass die Kunstschule immer wieder Künstler findet, die im Rathaus ausstellen – seit rund 20 Jahren."

Gemälde oder Repro?

In die Ausstellung führte Iris Nepke ein. Sie verwies darauf, wie spannend es sei, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sich mit Kunst befassen. Peter Kaschuba gestalte eine ganz andere als die gewohnte Art von Kunst. Beim Betrachten der Bilder tauche die Frage auf: "Ist das ein Gemälde oder ein Repro?" Die Antwort ist scheinbar einfach: weder noch. Nepke: "Man sieht, dass es Möglichkeiten gibt, aus normalen Fotos etwas ganz anderes zu machen." In Richtung des Künstlers meinte sie: "Die ungeheuere Freude des Fotografen am spielen und experimentieren ist zu spüren." Kaschuba drücke am Computer hier und da einen Knopf und immer wieder tauche bei der der identischen Vorlage etwas Neues auf dem Bildschirm auf. Nepke: "Die Entscheidung des Fotografen bleibt: Wie stellt er sich das Bild vor, so dass es optisch Wirkung erzeugt."









Faszination Fotografie

In der Rathausgalerie ist zu sehen, wie unterschiedlich Aufnahmen aufbereitet werden können. Nepke forderte die Besucher auf: "Kriechen sie in die Bilder hinein. Schauen Sie was passiert und ob etwas passiert." Der Künstler meinte, dass seine Frau an den Arbeiten beteiligt sei, weil sie ihn am Computer sitzen lasse. Er erläuterte das, was in der Ausstellung zu sehen ist. Basis sei der neueste Stand der Digitalfotografie. Kaschuba: "Unterschiedliche fotografische Werkzeuge führen zu gänzlich anderer Wirkung." Die Fotografie habe ihn bereits in der Kindheit fasziniert, als er im Haus einer Fotografin erlebte, wie in der Entwicklerschale langsam die Fotos Konturen annahmen. Der Bad Essener: "Die Sprache der Fotografie und Malerei wird in der ganzen Welt verstanden."

Anzeige Anzeige

Hunderte von Möglichkeiten

Nachvollziehen konnten die Besucher der Ausstellungseröffnung eine weitere Aussage Kaschubas: "Die Arbeit an den Fotos entspannt und regt gleichermaßen auf." Zunächst einmal gelte, dass die Natur bewusstes Sehen verlange. Bevor Kaschuba den Gästen viel Spaß beim Betrachten wünschte, meinte er: "Zu sehen ist meist eine von rund 800 Möglichkeiten. Da fällt das Aussuchen sehr schwer."

Ohne ein gutes Vergleichsprogramm gehe da gar nichts. Und wenn er am Computer sitze, dürfe ihn niemand stören. Und geschehen könne es leicht, dass er das, was er abends noch gut gefunden habe, am nächsten Morgen ganz anders sehen. Seine Frau habe ihn gefragt, wie die Bearbeitung gehe – aber schnell aufgegeben.

Der Betrachter kann sie verstehen. Zu unterschiedlich sind die Ergebnisse. Einmal sieht ein Bild wie ein Ölgemälde aus, das andere Mal verwandelt sich ein Rapsfeld in eine gelbe Fläche, die von weitem "normal" aussieht, von nahem aber den "fädigen" Charakter preisgibt. Als Basis für die nicht alltäglichen Kunstwerke wählte Kaschuba gleichermaßen aktuelle und ältere Aufnahmen.