Bad Essen. Die Premiere von "Einfach nur Singen" auf Bührmanns Diele in Bad Essen war ein großer Erfolg. eine zweite Auflage ist geplant und der Termin steht jetzt fest. Am Donnerstag, 26. September, wird wieder ab 19.30 Uhr gemeinsam gesungen.

"Das war toll"; "Das hat Spaß gemacht." Diese und andere positive Kommentare waren am Premierenabend zu hören. Singen macht Spaß, glücklich, gesund, stärkt sogar die Abwehrkräfte und bringt den Kreislauf richtig in Schwung. Diese mehr als überzeugenden Argumente hatten Karin Bührmann, Anke Dunkhorst-Rentner, Hartwig Ventker und Christina Nagel-Fischer zum Anlass genommen, zum ersten Rudelsingen einzuladen.

Geschützte Marke

Da jedoch der Begriff „Rudelsingen“ eine geschützte Marke der Firma White Note – zumindest in der EU bis 2025 ist, hat das Vorbereitungsteam der Veranstaltung den Titel „Einfach nur Singen! Schlager, Pop, Chansons…“ gegeben. Mitveranstalter war der Kur- und Verkehrsverein Bad Essen.

Bührmanns Diele war mit ihren technischen Möglichkeiten ein idealer Veranstaltungsort. Das Publikum machte von Anfang an mit. Es wurde geschunkelt, geklatscht und gesungen. "Die Resonanz mit über 100 Teilnehmern zeigt uns, wie toll die Idee war", so das Organisationsteam. Keine Frage, dass das zweite "Einfach nur Singen" bereits erwartet wird. Und wenn alle Teilnehmer der Premiere ihre Begeisterung weitergeben, kommen vielleicht beim nächsten Mal doppelt so viele Sängerinnen und Sänger.