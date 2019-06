Hördinghausen. Zum 1050. Mal jährt sich in diesem Jahr die erste schriftliche Erwähnung Hördinghausens und auch Leverns. Denn beiden Orte sind verknüpft durch das Band der Geschichte. Ritter Word und seiner Schenkung an den Bischof von Minden sei Dank.

Diese Tatsache soll am Samstag, 22. Juni, nicht nur im benachbarten westfälischen Stiftsort Levern gefeiert werden. In Hördinghausen beginnt das Jubiläumsprogramm ab 18 Uhr. Die Radtour des Bad Essener Gemeinderates macht Station, Bürgermeister Timo Natemeyer wird ein Grußwort sprechen, und danach wird ein geschichtlicher Vortrag Einblicke in die Historie Hördinghauses geben. Danach wird von und mit der Dorfgemeinschaft gefeiert.



Die älteste Erwähnung Hördinghauses (und Leverns) findet sich in einer Urkunde aus der Zeit des Mindener Bischofs Milo (969-996). Ritter Word schenkte Milo seinen Besitz in Levern und bekam im Gegenzug vom Bischof eine Altersversorgung und Seelengedächtnis im Dom.

Johannisnacht

Der vom Heimatverein Levern organisierte Jubiläumstag beginnt unter der Überschrift"Johannisnacht" ebenfalls am 22. Juni um 15 Uhr auf dem Kirchplatz mit Angeboten für die Jüngsten und der Möglichkeit zu Besichtigungen. Die Mitglieder des Teams „Erlebnisführung“ werden die Besucher historisch gewandet in Empfang nehmen. Sie sind auch Ansprechpartner für alle Fragen. Wo ist das Henriette-Davidis-Haus? Wo war die Synagoge?

Das Heimathaus und die Gewölbekeller der Löwenburg und des Langenberg’schen Hauses werden geöffnet sein. Im Heimathaus werde ein Rückblick auf die 1000-Jahr Feier zusehen sein.

Ausklingen wird das Ortsjubiläum in Levern am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche. Die Predigt wird Thomas Horst halten. „Wir freuen uns zum Jubiläum auf ganz viele Besucher aus Levern und umzu“, betont Joern Spreen-Ledebur als Vorsitzender des Heimatvereins Levern. Ein eigenes Kapital in dem Buch „1050 Jahre Levern – altes Dorf voller Leben“ ist dem Zweiten Weltkrieg gewidmet. Die Zeitzeugen Willi Lampe und Irmgard Niemeier berichten über das Kriegsende.

Buch über das Dorf

Nachdem Osnabrück von den Alliierten besetzt worden war, rückten die britischen Truppen auf ihrem Weg Richtung Weser am 4. April 1945 in Levern ein und stießen dabei auf Gegenwehr deutscher Soldaten. Am Ende hatten deutsche und britische Soldaten ihr Leben verloren, waren Zivilisten gestorben. „Ihre Namen zu bewahren sind wir ihnen schuldig“, findet Spreen-Ledebur. Die Kriegsgräber auf dem Leverner Friedhof zeigen, dass die meisten der gefallenen Soldaten um die 18 Jahre alt waren.

Erhältlich sein wird am 22. Juni auf dem Kirchplatz das Buch „1050 Jahre Levern – altes Dorf voller Leben“. Darin geht Thomas Horst auf wichtige Begebenheiten von der ersten urkundlichen Erwähnung, über Kloster und Stift bis hin zum Kurbetrieb in den 1950er-Jahren ein. Das Buch greift ferner auf, was sich seit 1969 getan hat. „Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit“, sagt Joern Spreen-Ledebur. Aber man habe das Dorf in seiner Geschichte und verschiedenen Facetten darstellen wollen. Geschichte ist das Band zwischen Levern und Hördinghausen, die heute zwar in verschiedenen Gemeinden und Bundesländern liegen, aber dennoch miteinander verbunden bleiben.