Bad Essen. Das 12. Hafenfest der Gemeinde Bad Essen finden von Samstag bis Sonntag, 20. bis 21. Juli 2019 statt. Besucher können sich auf unterschiedliche Themenschwerpunkte freuen. Hier gibt es Infos zum Programm, zur Anfahrt und zum Parken.

Hafenfest 2019: Anfahrt und Parken

Adresse des Hafenfestes: Hafenstraße, 49152 Bad Essen

Parkmöglichkeit: Verbrauchermärkte, Lerchenstraße 17-21, 49152 Bad Essen

Hafenfest 2019: Das Programm am Samstag



Das Hafenfest beginnt am Samstag sportlich mit dem „Bad Essener Drachen-Cup 2019“. Hier können Vereins- und Freizeitmannschaften ihre Kräfte in Drachenbooten auf der Kurz- oder Langstrecke messen. Wie in der Vergangenheit kommen sogenannte „Kurzbank-Boote“ zum Einsatz – das bedeutet, dass Teams bereits mit neun Personen teilnehmen können (acht Paddler, ein Trommler). Die Kurzbank-Boote fahren eine Strecke von 200 Meter, die normalen „Langbank-Boote“ (16 Personen) können zwischen 200 und 1.500 Meter wählen. Los geht’s um 13.30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung zum Drachen-Cup erhalten Interessierte bei Herrn Achim Riemekasten von der Kanusportgemeinschaft Minden (achimriemekasten@ksg-minden.de) oder im Rathaus bei Herrn Tobias Wessel (wessel@badessen.de, Tel. 05472/401-117).





Im Anschluss an die Siegerehrung findet eine Open-Air-Party statt, bei der Teilnehmer und Gäste mit „The Richtones“ am Kanal feiern können. Außerdem ist um 22.00 Uhr eine Lampionfahrt auf dem Wasser mit Yachten des Motor-Yacht-Clubs Mitteland Bad Essen e.V. geplant.

Hafenfest 2019: Das Programm am Sonntag

Der Sonntag wird ein Familientag und beginnt mit einem Open-Air-Gottesdienst um 10.30 Uhr am Kanal. Anschließend werden zahlreiche Attraktionen, Shows und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie angeboten. Highlights sind: ein Ballon am Kran, der in 40 Meter Höhe für einen schönen Ausblick sorgen wird, Waterballs, ein Segway-Parcours, Stand Up-Paddling, ein Kinderprogramm mit den JoJo’s, Luftballonkünstler, Känguruboxen und vieles mehr. Besucher können auch am Sonntag in die Drachenboote steigen und diesen Sport kennen lernen oder sich mit den zahlreichen Motorbooten über den Kanal fahren lassen.









„Am Sonntag bieten wir für unsere Ortschaften um 14.00 Uhr kleine „Ortschaftsspiele“ an, bei denen immer zwei Ortschaften der Gemeinde Bad Essen gegeneinander antreten“, sagt Erster Gemeinderat Carsten Meyer. Alle Interessierten, die an den Ortschaftsspielen teilnehmen möchten, können sich bei den Ortsbürgermeister/innen und Ortsvorstehern anmelden. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter www.badessen.de.