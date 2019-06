Die Drachenboote bestreiten ihre Rennen während des Hafenfestes 2019. Foto: Gemeinde Bad Essen

Bad Essen. In diesem Jahr findet wieder ein Hafenfest am Mittellandkanal in Bad Essen statt. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung der Gemeinde Bad Essen am 20. und 21. Juli laufen auf Hochtouren. An den beiden Wochenendtagen im Juli (Samstag und Sonntag) werden unterschiedlichen Themenschwerpunkten gesetzt,