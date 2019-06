Zu den Leiterinnen der Atemtherapie in der Solearena Bad Essen gehört regelmäßig Yogalehrerin Wiebke Müller (links), die jetzt ein Weltyogatag-Special anbietet. Archivfoto: Rainer Westendorf

Bad Essen. Anlässlich des Weltyogatages, der seit 2015 am 21. Juni stattfindet, bietet die Bad Essener Yoga-Lehrerin Wiebke Müller auch in 2019 am 21. 6. eine besondere Yogaveranstaltung für einen guten Zweck an, deren Einnahmen für den Verein „Manini“ gespendet werden.