Bad Essen. Pfingstmontag im Altkreis Wittlage, das ist immer auch ein Aktionstag im Zeichen der Mühlen. In Venne und in Bad Essen luden die dortigen Mühlen zu Attraktionen und einem Festprogramm ein - denn auch sie beteiligten sich am diesjährigen "Mühlentag". Es gab allerlei zu sehen, zu probieren - und natürlich auch zu essen.

Allein in Venne lud der Heimat- und Wanderverein zum Aktionstag auf die Mühleninsel ein. Wer wollte, konnte durch die Mühle streifen und einen Blick hinter die Kulissen wagen. Gerne beantwortete der Vorsitzende des hieisgen Heimat- und Wandervereins, Reinhard Wolff, die Fragen der Gäste. Am Nachmittag wartete noch ein Bonbon auf die Anwesenden, denn da wurde die Turbine der Mühle wieder in Betrieb genommen.

So ließ sich die alte Technik auch in Betrieb erleben. Im Mühlencafé warteten allerlei kulinarische Genüsse auf die Gäste. Einblicke ins Handwerk der Schmiede gewährte ein in Venne erlebbarer Nachbau der ehemaligen Borgwedder Gutsschmiede. Hier zeigte der Fachmann, wie in der Esse aus gewöhnlichen Eisen Kunstgewerbe entstehen kann.

Auch die alte Backstube wurde wieder vom Heimat- und Wanderverein angeheizt. Untergebracht im Backhaus, das erst in den 90er Jahren zum Ensemble auf der Mühleninsel dazukam, gab es hier selbst gebackenes Brot und Butterkuchen im Angebot. Gut 220 Brote wechselten so an diesem Tag den Besitzer, heißt es vom Heimatverein. Schnäppchenjäger kamen draußen derweil beim großen Flohmarkt auf ihre Kosten, der traditionell ebenfalls zum Mühlentag in Venne dazugehört.



Gekleidet wie Müllersleut' von einst

Leckeres Mühlenbrot wartete auch in Bad Essen an der Wassermühle auf die Besucher. In Original-Müller-Kleidung perfekt ausgestattet, also so wie die Müller eben einst gekleidet waren, führten Manfred Schulpius, Thomas Bochniak und Karl-Heinz Modrei in die Geschichte der alten Technik ein und zeigten, wie allein mit Wasserkraft aus Getreidekörnern feines Vollkornmehl wird. In der Mühle konnten die Besucher zudem selbst ausprobieren, wie schwer sich der Handmühlstein in Bewegung setzen lässt, der sich mitten im Raum befindet.

Seit 1780 befindet sich die alte Wassermühle hier an der Bergstraße, die noch heute an ausgewählten Tagen im Jahr in Betrieb ist. Anfang der 80 Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die Mühle restauriert und wieder betriebsbereit aufgearbeitet. Im April 2000 wurde ein neues Wasserrad eingebaut. Fünf Meter Durchmesser hat der Antrieb. Zwölf Jahre später stand ein weiteres Projekt auf dem Programm: Dann wurden die Kunstmahlsteine durch Lava-Basalt Exemplare ersetzt. Nun lässt sich ein noch feineres Vollkornmehl produzieren. Und wer den Mühlentag verpasst hat, braucht sich nicht grämen.

Denn wer am Pfingstmontag keine Zeit hatte, nach Bad Essen in die Mühle zu kommen, hat dazu zwischen Mai und Oktober jeden Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Gelegenheit. Dann lässt sich unter anderem auch ein Mühlendiplom absolvieren.

