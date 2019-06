Foto: Festim Beqiri

Bad Essen. Bei einem Unfall in Bad Essen ist am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein weiterer Motorradfahrer sowie ein Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Bergstraße in Bad Essen musste für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden