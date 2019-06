Bad Essen. Nostalgiekennzeichen liegen weiter im Trend: Mittlerweile gibt es 2932 Fahrzeuge, die WTL im Schilde führen.

Diese Zahl nannte Kreissprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage unserer Redaktion.



„Die Einführung der Wahlmöglichkeit bei den Kfz-Kennzeichen im Landkreis Osnabrück hat sich ausgezahlt“, betonen übereinstimmend Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer und Melles Bürgermeister Reinhard Scholz. Beide hatten sich ausdrücklich für die Wahlmöglichkeit eingesetzt.

Richtige Entscheidung

Timo Natemeyer unterstrich am Freitag: „Die Entscheidung des Kreistags vor einem Jahr war richtig. WTL wird gut angenommen, gleichzeitig hat jeder Fahrzeughalter die Wahlfreiheit. Und ich denke schon, dass das Ganze auch wieder ein bisschen zur Stärkung der Wittlager Identität beigetragen hat.“ Natemeyers Fazit: „Alle können zufrieden sein.“

1744 Personenwagen

Beim aktuellen Bestand von 2932 WTL-Fahrzeugen (Altbestand: 116 , darunter kein Pkw) bietet eine Aufgliederung dieses Bild: 1744 Personenwagen, 85 Lkw, 237 Kräder, 258 Anhänger, 106 Traktoren und 502 „Sonstige“, das sind Busse, Sonderfahrzeuge, Arbeitsmaschinen, Verkaufsfahrzeuge oder auch Quads.

Die aktuelle Zahl von 4502 Zulassungen beziehungsweise Ummeldungen in der Stadt Melle belege, dass die MEL-Kennzeichen bei vielen Bürgerinnen und Bürger ein großes Thema seien. MEL sei für die Außenwirkung der Stadt Melle, aber auch für den Gemeinschaftssinn innerhalb der Stadt ein tolles Signal, so Scholz.

Emotionen geweckt

In den vergangenen Wochen und Monaten sei deutlich geworden, dass das Thema „Nostalgie-Kennzeichen“ die Menschen in ganz besonderer Weise bewege und in ihnen sogar Emotionen wecke, so der Verwaltungschef. „Daran wird deutlich, dass sich Menschen über ein MEL-Kennzeichen mit ihrer Stadt Melle identifizieren. Das finde ich gut, das kann ich als Bürgermeister nur begrüßen“, erklärte Reinhard Scholz.

Im Januar dieses Jahres hatte es 1733 WTL-Nostalgiekennzeichen gegeben. Seit Juni vergangenen Jahres sind die alten Buchstaben wieder auf heimischen Straßen unterwegs, und erfreuen sich steigender Beliebtheit. Die Zahlen nach einem Jahr belegen das.