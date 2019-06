Picknick im Hünnfelder Schlosspark in Harpenfeld CC-Editor öffnen

Gemütlich beim Picknick zusammensitzen können Interessierte am Sonntag in Harpenfeld. Archivfoto: Stefan Gelhot

Harpenfeld. Auch in diesem Jahr findet am Pfingstsonntag, 9. Juni, ein Picknick im malerischen Park von Schloss Hünnefeld in Bad Essen-Harpenfeld statt.