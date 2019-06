Bad Essen. Die Radlerkarte der Varusregion hat zwar schon so mancher, aber die jetzt vorliegende Neuauflage hat einiges Zusätzliches zu bieten. So gibt es jetzt eine Verbindung zum Dümmer. Annette Ludzay von der Touristinfo Bad Essen sagt: "Die Strecke ist landschaftlich sehr schön."

Eine der beliebtesten Karten

Bei einem Ortstermin mit weiterer Vertretern der Varusregion heißt es in der Bad Essener Touristinfo: "Radelmäßig sind wir gut aufgestellt." Gemeinde- und altkreisübergreifend sind zudem die Karten "Kurz mal radeln", Kirchentouren und die Divatour unterwegs. Die neue Radlerkarte erscheint in einer Auflage von 4000 Stück und ist für einen Kostenbeitrag von 2 Euro zu haben. Ludzay: "Diese Karten sind regelmäßig der Renner."

Maike Schlichting von der Touristinfo Ostercappeln sagt: "Um aktuell zu bleiben, haben wir uns für eine kleinere Auflage entscheiden." Außerdem gilt: "Das ist eine der beliebtesten Karten, die wir im Angebot haben." Anette Lange aus Bohmte unterstreicht: "Das ist in allen Gemeinden so."

Aktionsradius wächst

Frank Jansing, Wirtschaftsförderer aus Wallenhorst, weiß: "Die Neuauflage wird auch von denjenigen nachgefragt, die bereits eine Karte haben." Er verrät zudem, dass der Aktionsradius der Radfahrer durch E-Bikes größer geworden ist. So sind beide Teile der Radlerkarte der Varusregion von Interesse. Und wer in Wallenhorst dafür sorgte, dass die Umgebungskarte schnell vergriffen war, fügte entsprechend häufig hinzu: "Wir hätten gern auch die Wittlager Karte."

Radtouristik beliebt

Die Karten bieten beides: die überregionalen Strecken von Ort zu Ort und auch die örtlichen Strecken. Ludzay: "Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann alles miteinander verbinden. Und die Karte schließt zudem an andere Netze an." Wie wichtig inzwischen die Radtouristik ist, erfuhr Jansing bei seinem Einsatz während der Landesgartenschau Bad Iburg. Immer wieder wurde dort nach Radtouren gefragt. Der Wallenhorster: "Als Besonderheit konnten wir mitteilen, dass sich in der Region viele Bahnhöfe befinden, von denen aus der Einstieg in die Touren unproblematisch ist."

Einigkeit herrscht in der Runde: "Es ist gut, dass wir die Varusregion gemeinsam bewerben. Davon profitieren alle – unabhängig davon, ob sich aus Bramsche, Belm, Wallenhorst, Ostercappeln, Bohmte oder Bad Essen kommen. Annette Ludzay ergänzt: "Und es fällt uns überhaupt nicht schwer zusammenzuarbeiten."