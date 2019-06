Altkreis Wittlage/Pr. Oldendorf. Die Brieftauben der Reisevereinigung (RV) Limberg bestritten ihren vierten Wettflug ab Ludwigsfelde, bei einer durchschnittlichen Entfernung von 312 Kilometern. Der Start der 546 Tauben erfolgte um 7.45 Uhr, und schon nach etwas mehr als drei Stunden erreichte die Siegertaube von Andre Köhler ihren Heimatschlag.

Den zweiten Platz erreichte die Schlaggemeinschaft (SG) Dirkes & Söhne, Platz drei auf dem Siegerpodest ging an Frank Klöker, der auch den 10. Platz belegte. Die Positionen vier und fünf schafften zwei Tauben von Wilfried Köppe, gefolgt von Patrick Macho auf Rang sechs, der siebte Platz ging wieder an Andre Köhler, Platz acht an Horst Kasan, und den neunten Platz belegt die SG Gerd-Heiner und Sebastian Schröder.



Start in Friedersdorf

Zum fünften Flug starteten 499 Brieftauben bereits um 7.10 Uhr im 347 Kilometer entfernten Friedersdorf. Hier konnte bereits zum zweiten Mal in dieser Saison die 03921-15-211 von Matthias Kolbe alle Konkurrenten hinter sich lassen, und für seinen Züchter einen erfreulichen Sieg erzielen. Auf dem Platz zwei landete eine Taube von der SG Bökenkröger & Sohn, der darüber hinaus noch die Plätze vier und fünf belegen konnte. Der dritte Platz ging an die SG Gerd-Heiner und Sebastian Schröder, die auch noch die Positionen sechs und acht erreichten. Rang sieben ging an Andre Köhler, den neunten Platz belegte Wilfried Köppe, der zehnte Platz ging an die „Fantastische Vier Dirkes“.

Enormes Tempo

Zum sechsten Wettflug gingen ab Boczow 455 Tauben an den Start. Der erfolgte um 7.05 Uhr. Die Siegertaube der SG Gerd-Heiner und Sebastian Schröder benötigte für die 430 Kilometer lediglich 380 Minuten. Den zweiten Platz belegte Wilfried Köppe, gefolgt von Willi Schweinefuß. Den vierten und sechsten Platz schafften zwei Tauben der SG Bökenkröger & Sohn. Platz fünf ging an die SG Dirkes & Söhne. Den siebten Rang erreichte Willi Natemeyer, der neunte Platz ging an Krzyszof Krupa, der zehnte Platz an Ralf Natemeyer. Die auf diesem Flug ausgeflogene Bronzemedaille mit den fünf besten benannten Tauben ging an die SG Gerd-Heiner und Sebastian Schröder, sowie Krzyszof Krupa.

Meisterschaftswertung

In der Meisterschaft führt die SG Bökenkröger & Sohn vor Wilfried Köppe, gefolgt von Andre Köhler, auf Platz vier rangiert Patrik Macho, auf dem fünften Platz die SG Gerd-Heiner und Sebastian Schröder.

Die Wettflüge werden am Samstag mit einem weiteren Flug ab Boczow fortgesetzt.