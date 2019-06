Bad Essen. Alles bereit für den 24. Internationalen Bad Essener Abendvolkslauf am Freitag, 28. Juni. Die Mädchen und Jungen des Nikolai-Kindergartens testeten die Bambinistrecke auf dem Kirchplatz. "Es kann losgehen", so das Fazit.

Die Bambini – die Kindergartenkinder – eröffnen traditionell die Veranstaltung des TuS Bad Essen mit ihrem 500-Meter-Lauf. Der TuS hofft wieder auf eine große Resonanz. "An allen Kindergärten der Gemeinde Bad Essen wurde Werbung für den Bambinilauf gemacht", so Jürgen Frieler vom Organisationsteam.

Der erste Lauf der "Bad Essener Nacht 2019" startet um 18 Uhr. Die Runde führt vom Ortskern Höhe Tourist-Info um den Kirchplatz auf den Platz, wo der Zieleinlauf stattfindet. Nach den Bambini folgen um 19 Uhr der Schülerlauf. um 19.30 Uhr der Staffellauf, um 20 Uhr der Jedermannlauf und als Abschluss und Höhepunkt um 20.30 Uhr der Hauptlauf über zehn Kilometer.

Viele Helfer aktiv

Der Bad Essener Abendvolkslauf ist eine der größten Veranstaltungen seiner Art in der Region. Die Ausrichtung eines solchen Events ist nur möglich, wenn eine Gruppe von Helfern, Institutionen und Einrichtungen sich engagiert. "Seit Jahren kann der TuS Bad Essen darauf bauen", betont Frieler.

Läufer, die am 28. Juni in Bad Essen starten wollen, können sich jederzeit online über www.laufen-os.de anmelden. Hier gibt es auch weitere Informationen über die Bad Essener Nacht. Voranmeldungen sind auch schriftlich möglich bis zum 26. Juni bei Günter Natemeyer, Auf der Masch 54 in 49152 Bad Essen. Nachmeldungen können übrigens auch am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Wettbewerb gegen eine Nachmeldegebühr vorgenommen werden.