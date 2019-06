Bad Essen. 26 Premieren und 7 Wiederaufnahmen erwarten das Publikum in der neuen Saison 2019/20 am Theater Osnabrück. Um auch dem aus dem Altkreis Wittlage kommenden Publikum den neuen Spielplan vorstellen zu können, macht der Theaterindentant persönlich – Ralf Waldschmidt –, begleitet von Künstlern für kurze Kostproben, Station im Bad Essener Schafstall.

Am Dienstag, 18. 6., um 19.30 Uhr stellt das Team des Theaters dort die kommende Saison ausgiebig vor. Diese wird alleine deswegen interessant, weil sich das Theater mit der Mammutoper „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner selbst eine besonders hohe Messlatte gelegt hat.

Hintergrund ist der 100-jährige Geburtstag des Osnabrücker Symphonieorchester, der die Spielzeit dominieren wird - inklusive aller Beethoven-Symphonien und Stars wie Klaus Florian Vogt oder Frank Peter Zimmermann. Doch auch die anderen Sparten bieten Neues - denn beim Osnabrücker Theater am Domhof handelt es sich ja um ein so genanntes Dreisparten-Haus, sprich: Es beherbergt sowohl Musiktheater als auch Schauspiel als auch Tanztheater.

Der Eintritt zu der Schafstall-Veranstaltung am 18. 6. ist frei, aber die Veranstalter bitten um eine vorherige Anmeldung beim Theater Osnabrück unter Telefon Tel. 0541 7600155 oder per E-Mail an gruppen@theater-osnabrueck.de.