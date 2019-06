Lintorf. Fußballfans stehen in dem Ruf, neben dem Fußball keinerlei andere Interessen zu haben. Dass es auch ganz anders geht, beweist der Fanclub Werder Wand – Wittlager Land aus Lintorf. Er spendete für den Erwerb eines barrierefreien Karussells auf dem Dorfplatz.

Seit 2016 gibt es in Lintorf den Fanclub von Werder Bremen "Werder Wand – Wittlager Land " mit derzeit 30 Werder-begeisterten Mitgliedern. Bei den monatlichen Treffen tauscht man sich über Fußball im Allgemeinen und Werder Bremen im Besonderen aus. Selbstverständlich finden auch Fahrten zu den Heimspielen nach Bremen statt, natürlich mit der Bahn.



Guter Zweck

Was zeichnet diesen Fanclub besonders aus? Einmal jährlich sammeln die Mitglieder bei ihren Treffen Geld für einen guten Zweck. In diesem Jahr hörten die Fußballfans vom Förderverein Lintorf, dass dort schon länger für ein barrierefreies Karussell auf dem Dorfplatz gesammelt wird. Die Idee, dabei zu helfen, fand die Zustimmung bei den Mitgliedern. Und am Sonntag war es soweit. Fanclub-Präsident Maik Ebertfründ kam mit einigen weiteren Fans zum Café auf den Lintorfer Dorfplatz, standesgemäß im Werder Outfit und mit dem vereinseigenen Transparent.

Einweihung im Herbst

Stolze 400 Euro konnten dem Vorstand des Fördervereins überreicht werden. Annette Pannenborg, Vorsitzende und selbst Fußballfan, zeigte sich hocherfreut über das Engagement des Clubs und die Spende. Gemeinsam mit weiteren Vorstandsmitgliedern stellte sie fest, dass dieses Geld für das neue Spielgerät richtig gut angelegt ist und lud die Spender zu einer Runde Karussell fahren im Herbst ein. Dann nämlich soll das barrierefreie Karussell im Beisein aller Spender eingeweiht werden. Für Ebertfründ war klar: Der Fancub Werder Wand Wittlager Land wird dabei sein.