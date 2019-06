Lintorf. 125 Jahre Posaunenchor Lintorf - ein willkommener Anlass, um das Kreisposaunenfest mit einem Festgottesdienst in der Sporthalle Lintorf zu feiern.

Dabei waren über 20 Chöre aus Ostercappeln, Herringhausen, Buer, Melle, Bad Essen, Neuenkirchen, Hunteburg, Venne, Oldendorf, Bohmte, Hoyel, Barkhausen, oder Brockhausen-Rabber zum Lobe Gottes im Einsatz, die am Ende sogar stehende Ovationen der begeisterten Besucher bekamen.

Früh morgens hatte der Tag mit einem Kurrende-Blasen in den Ortschaften Lintorf, Wimmer, Hördinghausen, Dahlinghausen und Heithöfen begonnen. In seiner Begrüßung blickte Pastor Karsten Vehrs 125 Jahre zurück. Als es in Lintorf einen Ortspastor gegeben habe, der auch ein großes musikalisches Talent gewesen sei. Er habe gesehen, „dass überall Posaunenchöre sind und dass sie etwas ganz Wunderbares schaffen: Nämlich junge, aber auch ältere Menschen bei Kirche, Gemeinde aber irgendwann auch beim Glauben zu verwurzeln. Er sieht, wie sie festliche Gottesdienste gestalten“, schaute Vehrs auf den 16. Februar 1894, als der Christliche Posaunenchor Lintorf geboren wurde. An dieser Stelle hieß Vehrs besonders die Musiker willkommen.

Eine Welt voller Träume

Über 200 Bläserinnen und Bläser unter der Leitung von Kirchenkreiskantor Andreas Opp umrahmten anschließend nicht nur den Festgottesdienst, sondern begeisterten auch mit Stücken wie einer „Intrade“ von Johann Christoph Pezelius oder mitgehend mit „Make a joyful sound!“ von Richard Roblee. In seiner Predigt zitierte Superintendent Hans Hentschel das Gedicht „Ich wünsch mir was“, das von einer Wundersüßigkeitenwelt erzählt. Das „Wünsch dir was“ zog sich auch wie ein roter Faden durch seine Predigt, während der er gestand: „Meine Welt ist voller Wünsche.“ Doch auch die Welt sei voller Wünsche und Träume, „für uns selbst und für andere.“ Passend dazu spielte „der große Kirchenkreis-Posaunenfestchor“, so Hentschel, die ruhige Ballade „I have a dream“ von Reinhold Shelter. Die berühmten Worte, mit der Marin Luther King am 28. August 1963 in die Geschichte der Wunschwelt einging. Abschließend sagte der Superintendent lobend: „Ich war noch nie zu einem Gottesdienst in einer Turnhalle, die so wunderbar geschmückt war.“





„Kreisposaunenfest in der Sporthalle – also frisch, fromm, fröhlich, frei“, stellte Obmann Matthias Hasselblatt in seinem Grußwort heraus. In Lintorf würden diese vier Schlagworte allerdings etwas veraltet klingen. „Es müsste hier seit geraumer Zeit lauten: Frisch, fromm, fröhlich, Vehrs“, meinte der Obmann launig, der weiter betonte: „Dass ihr liebe Bläser noch ganz frisch seid, das zeigt ihr auch heute wieder einmal. Und dafür danke ich euch herzlich.“ Frisch seien die Klänge allemal. Hasselblatts Wunsch: „Macht euch weiter frisch ans Werk.“ ‚Fromm‘ definierte er mit Blick auf das Miteinander mit Gott. Und: „Ein frommer Dienst, Posaune zu spielen.“ Zu ‚fröhlich‘ zitierte er den Merksatz: „Spaß bei Zeremonien, nur mit einem Euphonium.“ Bei ‚frei‘ dankte er allen Kirchenvorständen, „dass sie für die Finanzen der Posaunenarbeit Sorge tragen.“





„Wir als Bläser haben auch Wünsche“, bemerkte Landesposaunenwart Christian Fuchs in seinem Grußwort und blickte dabei auf Hans Hentschel. „Wir haben in den letzten Jahren einen Superintendenten gehabt, der sehr bläseraffin war und ist“, zeigte sich Fuchs begeistert, „dass uns Bläsern diese Wertschätzung gut tut.“ Fuchs‘ Wunsch: „Wir hätten gerne wieder einen Superintendenten, der was mit der Bläserei anfangen kann.“ Weiter dankte der Landesposaunenwart seinen Mitstreitern für den Dienst, „den ihr immer tut. Den ihr treu und den ihr in großer Zahl tut. Ihr seid eine, wenn nicht die größte Laienbewegung in unserer Evangelischen Landeskirche.“ Mit den bundesweiten Posaunentagen habe man zudem die größte Laienbewegung der gemeinsam Musizierenden.





Sein Wunsch für die Lintorfer: „Dass ihr weiter gut auf dem Weg bleibt.“ Eine große Aufgabe, so Fuchs, sei die Multiplikatorenarbeit, wie junge Leute aufzubauen. Menschen zu finden, die sich engagieren, werde immer schwieriger, wusste der passionierte Musiker aus seiner landesweiten Arbeit. „Bleibt daran, dass diese tolle Arbeit so erhalten bleibt“, sein ganz persönlicher Wunsch. Abschließend gratulierte er den Lintorfern zum 125. Geburtstag und überreichte Chorleiterin Caroline Fuchs die offizielle Urkunde des Posaunenwerks. Seine Gratulation galt aber auch der Kirchengemeinde: „Zu ihrem Posaunenchor. Dass die Kirchengemeinde in Lintorf 125 Jahre eine aktive Gemeinde hat, die verkündet und Gemeindeglieder bindet. Das ist etwas ganz Kostbares.“ - Im Anschluss an den Festgottesdienst gab es auf dem Schulhof der Grundschule Lintorf nicht nur ein gemeinsames Mittagessen, sondern ebenso wartete auf die Besucher ein leckeres Kuchenbuffet.