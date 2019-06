Lintorf. Fulminant wurde am Samstagabend das Kreisposaunenfest in Lintorf mit einem Konzert der Lobpreisband „Ray of Hope“ in der Lintorfer Sporthalle eröffnet. Mit viel Musik, Messages, Snacks, netten Leuten - und das Ganze in Gottes Gegenwart.

„Ray of Hope“ das sind Alexander Janz, Schlagzeug, Christina Unland, Leah Rohdenburg, Gesang, David Holtmeyer, Bass-Gitarre, Simon Unland, Alina Rohdenburg, Johannes Nörenberg, E- Gitarre/A-Gitarre, Oskar Kärcher, Klavier/Synthies, die seit fast zehn Jahren unterwegs sind. Die Geburtsstunde war während einer Musical-Freizeit in Cuxhaven. Inzwischen treten sie regelmäßig beim Konfi-Camp oder in Seeste beim Pfingst-Camp, aber auch bei Netzwerkgottesdiensten auf.

Moderne Lobpreis-Musik

„Wir covern unsere Lieder von bekannten christlichen Bands wie Hillsong, Planetshakers oder der Outbreakband. Unser Ziel ist es, mit der modernen Musik vor allem die jungen Menschen zu erreichen und zu vermitteln, dass Kirche nicht langweilig ist. Doch wollen wir als Personen dabei nicht in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern Gott“, erklärt David Holtmeyer im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Lichtstrahl der Hoffnung, so die Übersetzung ihres Namens, sieht sich die Band, die in Lintorf mit modernen, rockig poppigen Kirchenliedern voller Pathos, Sanges- und Spielfreude überzeugte. Für die Technik sorgte Alex Zbehr, für Licht und Ton Lasse Nordemann.







Lobpreis-Musik wird auch Worship-Musik genannt und zeichnet sich durch popmusikalische Arrangements aus, die in der Regel positive, christusbezogene Texte vertonen, die auf eine Leinwand projiziert werden, sodass jeder mitsingen kann. „Eine Lobpreisband hat das Ziel, mit ihrer Musik Gott zu loben. Das heißt, heute Abend bei diesem ganz besonderen Konzert steht Gott im Mittelpunkt für uns“, betonte Corinna, die mit Alona die Moderation übernahm und das bunt gemischte Publikum aller Altersgruppen bat, sich zu öffnen, die Lieder entspannt mitzusingen „und Gott mit uns zusammen zu feiern.“

Gänsehaut-Konzert

Mit „Turn it up“ von den Planetshakers eröffnete „Ray of Hope“ den Konzertabend und riss sofort das Publikum mit den mitgehenden Rhythmen mit. „Alle Augen auf Dich – Feiert Jesus!“ hieß es im Anschluss. Ein wunderschönes Loblied ist „Wir sind Eins“, das von der Outbreakband stammt. „Jedes Mal wenn ich dieses Lied höre, bekomme ich eine Gänsehaut“, meinte eine Besucherin spontan. Ebenso von der Outbreakband zählt „Frei sein“, ein Song, bei dem man eigentlich nur noch tanzen möchte, wie auch „Your love never fails“ (Deine Liebe versagt nie).





Als die letzte Note von „Relentless“ verklungen war, trat Corinna mit einem besonderen Gast auf die Bühne: Oskar Kärcher aus Hagen a.T.W., der Jura studiert und in seiner Predigt berichtete, wie Gott ihm immer wieder geholfen hat. „Der allmächtige Schöpfer kämpft für mich“, unterstrich der 21-Jährige, der hoffte, dass alle Gott an diesem Abend begegnen würden. Daher stand im Anschluss auch ein Gebetsteam zur Verfügung, das für andere betete, die Gott kennenlernen wollten.

Währenddessen setzte die Band ihr Programm mit „Unter deinen Flügeln“, „Der mein Herz regiert“ oder „Nie verlassen“, „Closer“ fort. „How he loves us“ – Wie er uns liebt – ist ein wunderschöner, etwas getragener Song, der tief verdeutlicht, wie sehr Gott/Jesus uns liebt. Mit dem rockigen „Nothing is impossible“ wollte „Ray of Hope“ das Konzert ausklingen lassen. Doch ohne Zugabe ließen die begeisterten Besucher die Band nicht gehen.