Venne. Am Samstagnachmittag ist es auf der Borgwedder Straße in Venne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer gekommen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr. Der Kradfahrer war wohl der letzte einer Gruppe, die zwei hintereinander fahrende Rennradler überholte. Dabei hatte der letzte Motorradfahrer offensichtlich den hinten fahrenden Radrennfahrer übersehen. Er fuhr von hinten auf das Rennrad auf. Der Rennradfahrer fiel dadurch in den Straßengraben. Kind und Motorradfahrer stürzten auf die Straße. Das Kind und der Radfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, unter anderen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk. Wie die Polizei weiter annimmt, wird er voraussichtlich über Nacht im Krankenhaus bleiben müssen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2700 Euro.