Feuerwehreinsatz durch brennenden Motor in Industriebetrieb

Dank des schnellen Eingreifens von Mitarbeitern und Feuerwehr war der Brand in einem Industriebetrieb in Bad Essen-Wehrendorf sehr schnell unter Kontrolle. Symbolfoto: Michael Gründel

Wehrendorf. Nachdem der Motor einer Absauganlage in einem Industriebetrieb an der Schledehauser Straße gegen 15.02 Uhr Feuer gefangen hatte, waren am Freitag zahlreiche Feuerwehren und zwei Rettungswagen binnen kürzester Zeit vor Ort.