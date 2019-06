435 Starter beim Wandertag 2019 in Lintorf CC-Editor öffnen

Die Vertreter der Freizeitvereine, die auf den Plätzen eins bis fünf rangierten. Links Verschönerungsvereins-Vorsitzender Reinhard Elsner. Foto: Christa Bechtel

Lintorf. Traditionell hatte der Verschönerungsverein Lintorf am Himmelfahrtstag in 44. Auflage zu seinem beliebten Wandertag eingeladen. Dabei konnte die Teilnehmerzahl von 424 vom Vorjahr noch getoppt werden. Denn 435 gingen unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs!“ auf Schusters Rappen an den Start.