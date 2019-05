Bad Essen. Ein Fahrzeug wollte abbiegen, ein Fahrzeug hatte dahinter gehalten - aber weil das dritte ankommende Fahrzeug dann beide übersah, gab es am Mittwochvormittag in Wehrendorf einen Auffahrunfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 8:25 auf der B65 in Höhe des ehemaligen Sägewerks. Ein Fahrzeug war dort in Fahrtrichtung Bad Essen zum Stehen gekommen, weil es nach links abbiegen wollte. Die 28-jährige Fahrerin eines schwarzen BMWs dahinter hatte daraufhin ebenfalls abgebremst, was aber eine 53-jährige Fahrerin eines VW Sharans übersehen hatte.

Der VW fuhr auf den BMW auf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Autos mussten beide abgeschleppt werden. Und weil beide Fahrerinnen leichte Verletzungen erlitten hatten, wurden sie zur Sicherheit mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.